¿Quiénes pueden registrarse para votar en las elecciones 2024 desde EU?

Las elecciones 2024 en Estados Unidos serán el 4 de noviembre con el día de la jornada electoral, donde los ciudadanos elegirán a un nuevo presidente de la Unión Americana, ya sea entre la reelección del demócrata Joe Biden o un nuevo periodo para el abanderado republicano Donald Trump.

Sin embargo, ¿todas las personas en Estados Unidos pueden acudir a las urnas? ¿Tienen una credencial para votar o cómo pueden ejercer este derecho?

¿Quién tiene derecho a votar en Estados Unidos?

Las personas que pueden votar en Estados Unidos deben cumplir con al menos cuatro requisitos principales:

Ser ciudadano estadounidense.

Cumplir con requisitos de residencia en su estado.

Tener 18 años de edad o cumplirlos el día de las elecciones.

Estar registrado para votar antes de la fecha límite determinada en cada estado, salvo por Dakota del Norte que no requiere registro previo.

¿Quiénes no tienen derecho a votar en Estados Unidos?

Ya que vimos que los ciudadanos en Estados Unidos pueden votar en ciertas condiciones, no todas las personas pueden ejercer este derecho, porque el gobierno de la Unión Americana establece quienes NO pueden votar, como:

Los no ciudadanos, incluso quienes rentan residencia permanente, conocida como “green card”. Incluso el Servicio de Ciudadanía e Inmigración puede negar la naturalización o deportar a las personas que no son ciudadanos o que hayan intentado registrarse para votar.

Algunas personas con condenas por delitos graves, las cuales varían por cada estado.

Personas con discapacidad mental, lo cual puede variar por entidad.

Los ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico y otros territorios de Estados Unidos no pueden votar por presidente en la elección general.

Y es que en caso de que una persona inmigrante que intente votar sin autorización, puede enfrentar penas de cárcel de hasta un año en prisión e incluso una multa económica.

Debido a una ley de 1996 que sanciona los votos de personas que vayan votado en elecciones federales y que no cuenten con la ciudadanía estadounidense, algo que no es muy común, ya que por ejemplo, de un total de 23.5 millones de votos en 20216, sólo hubo 20 casos de posibles no ciudadanos que votaron, de acuerdo con el Centro Brennan para la Justicia.