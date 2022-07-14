Rescatan a elefante y su cría tras caer a alcantarilla en un parque

Un grupo de veterinarios y voluntarios realizaron un exitoso rescate de un elefante y su cría quienes cayeron en una alcantarilla en el Parque Nacional Khao Yai, en la provincia de Nakhon Nayok, Tailandia.

Los funcionarios del parque explicaron que la cría del elefante cayó en un agujero de desagüe, y la madre lo cuidaba sin separarse del lugar. Los veterinarios anestesiaron a la mamá elefante para que se tranquilizara, lo que provocó que ella también cayera en el agujero.

Sin embargo, eso permitió que la cría de elefante se alimentara de su mamá, mientras los expertos y voluntarios trabajaban en el rescate de ambos paquidermos.

Los rescatistas usaron una grúa para levantar a la madre, pero se desmayó debido al estrés. El video mostraba a los miembros del personal realizando CRP para salvar al elefante.

Más tarde, la cría salió del agujero y amamantó a la madre hasta que recuperó el conocimiento y ambos pudieron regresar a la naturaleza.

Elefantes y otros animales en parques se refrescan ante ola de calor

Los elefantes y otros animales en un zoológico de Shanghai intentaron varias formas de mantenerse frescos cuando la capital comercial de China emitió su segunda alerta roja en cuatro días, con temperaturas máximas de 40,9 grados Celsius.

Los visitantes del Parque Zoológico de Shanghái se sofocaron bajo el calor abrasador mientras los babuinos hamadryas, los guacamayos y los elefantes asiáticos tenían acceso a piscinas, rociadores de niebla y baños para refrescarse.

China se está preparando para un verano de extremos este año, desde olas de calor abrasador hasta aguaceros prolongados. Las ciudades al sur del Yangtze en particular se han visto afectadas tanto por un calor intenso como por precipitaciones récord.

Más de 90 alertas rojas, la más grave en un sistema de advertencia de tres peldaños, estaban activas en China. La mayoría estaban en la cuenca del Yangtze, que se extiende por casi 2.000 km (1.200 millas).

