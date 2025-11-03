Elektra cumple 75 años de historia, marcando un camino que comenzó en 1950 cuando Hugo Salinas Rocha y su hijo iniciaron un modesto taller dedicado a fabricar radios y televisores.

Lo que nació como un pequeño negocio familiar se convirtió con el tiempo en una empresa que ha acompañado el crecimiento y los sueños de millones de mexicanos.

“Elektra empezó en 1950 un esfuerzo entre mi abuelo y mi padre, que iniciaron un negocio muy modesto”, recordó Ricardo B. Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas. Desde entonces, la filosofía de la empresa ha sido clara: creer en las personas, confiar en ellas y ayudarlas a vivir mejor.

Creer y acompañar a México durante décadas, la labor de Elektra

Durante más de siete décadas, Elektra ha demostrado que otorgar crédito es mucho más que una transacción financiera: es un acto de confianza y un impulso al progreso familiar. “No es vender un producto, es crear un lazo familiar donde ellos son parte de nosotros”, expresó Antonio López, colaborador de la empresa.

En sus primeros años, Elektra recorrió el país de puerta en puerta, acercando electrodomésticos y tecnología a los hogares mexicanos. Con el tiempo, se consolidó como un referente del comercio moderno y de la democratización de la innovación y los servicios financieros.

De un taller familiar a un gigante nacional: La historia de Elektra

En momentos de incertidumbre económica y política, la visión de don Hugo Salinas Price y la audacia de Ricardo Salinas Pliego transformaron a Elektra en un gigante.

“Reinventé Elektra por completo… bajamos de 2,500 artículos a 300 y empezamos a abrir tiendas chiquititas una tras otra”, recordó el empresario.

Hoy, Elektra cuenta con más de 1,300 tiendas y 20 mil colaboradores. En 9 de cada 10 hogares mexicanos hay al menos un producto de los más de 270 mil que ofrece. Con su característico amarillo y rojo, la empresa sigue siendo símbolo de progreso, cercanía y confianza.

A 75 años de su fundación, Elektra mantiene viva su esencia: acompañar a millones de familias mexicanas, impulsando sus sueños y dignificando sus hogares.