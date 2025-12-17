Campesinos acusan que se quedarían sin créditos bancarios por la nueva Ley de Aguas

“El campo sin agua, está acabado”, así lo señalan campesinos de Chihuahua, que alzaron la voz contra la nueva Ley de Aguas porque su actividad estaría en riesgo al no tener la posibilidad de solicitar créditos bancarios.

Con esta nueva ley, cualquier terreno sin derechos del agua podría perder su valor, lo que afecta directamente a los trabajadores del campo, como lo explicó José Montes, un productor de Valle de Allende.

“De las preguntas que le hacen a uno en los formularios es de qué disponibilidad de agua tengo, para poder otorgarme el crédito, para ver si puedo ser productivo, entonces al hacer eso y si no tengo agua, pues claro que ya no voy a tener crédito”, comentó.

Por su parte, Adrián Lebarón Soto, productor de Galeana, Chihuahua, aseguró que no reclaman para adueñarse del agua, sino que exigen su derecho de administrarla. “Si no nos hacen caso, vamos a tener que recurrir a otras medidas, no nos van a callar”, sentenció.

Agricultores denuncian que la Ley de Aguas los criminaliza

Con la recién aprobada Ley de Aguas, los agricultores se sienten en la incertidumbre, porque aseguran que al despojarlos del derecho a administrar el líquido, se desataría una reacción negativa en cadena.

Entre los afectados no solo están los productores, también las personas que se trasladan desde otras zonas para trabajar; ese es el caso de tarahumaras que bajan de la sierra para emplearse en la pisca de nuez.

“Si tengo un pocito que me lo dieron, la Comisión Nacional del Agua para los animales y de ahí quiero sacar para sembrar un pedacito, una huerta o algo, ya no lo voy a poder hacer”, lamentó Armando Jaques García, agricultor de Meoqui, Chihuahua.

No solo en Chihuahua han alzado la voz, ya que agricultores de Zacatecas están en contra de la Ley de Aguas, porque no saben qué tanto los van a dejar regar sus campos por la limitación en la disponibilidad del líquido.

“Los agricultores no vamos a sembrar lo suficiente para producir alimentos para todo el país, no vamos a poder sostener a toda la población con la limitación del agua que nos están dando”, lamentó Roberto Lara de la Torre.

El pasado 4 de diciembre de 2025, el Senado aprobó la Ley de Aguas, después de que los diputados hicieron lo propio, a pesar de los reclamos de la oposición porque abre la puerta a penalizar prácticas comunes del campo.

Las alertas se encendieron porque con esta ley, se elimina la libre transferencia de concesiones entre particulares, cada cambio debe pasar por el Gobierno Federal y para los campesinos, causa una dependencia total de Conagua.

