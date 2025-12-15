¿Hay riesgo de una nueva pandemia en México? Todo lo que hay que saber sobre la Influenza ‘A-H3N2’; síntomas y qué hacer para evitar contagios

Hace unos días, se confirmó el primer caso de ‘Influenza A-H3N2’ en México , una noticia que preocupó a millones de mexicanos, pues temen que una nueva pandemia azote al país, pero ¿qué dicen los expertos sobre este nuevo virus?

¿La ‘Influenza A-H3N2’ se convertirá en una pandemia? Doctor analiza la situación del virus en México

El médico internista e infectólogo, Alejandro Macías, explicó que la Influenza ‘A-H3N2’ es una mutación estacional de la influenza que ya conocemos, por lo que es un virus que el cuerpo ya reconoce, existen defensas para sobrellevar la enfermedad, además de reforzar el organismo con la vacuna, por lo que esta no es una pandemia.

“Sí hay que preocuparse, hay que prevenirla, pero no hay que caer en pánico porque NO es una pandemia”, explicó el médico internista e infectólogo para Fuerza Informativa Azteca.

Aseguró que hay una alta probabilidad de ver más casos de la ‘súper gripe’ en México debido a que es un virus que se transmite con facilidad; sin embargo, las vacunas y los medicamentos antivirales siguen sirviendo para controlar la enfermedad.

Síntomas de la ‘Influenza A-H3N2’ y cuando acudir a urgencia; los grupos de riesgo

Los grupos de riesgo ante el nuevo virus son los niños, adultos mayores arriba de los 60 años, gente crónicamente enferma y mujeres embarazadas, por lo que se recomienda colocarse la vacuna de influenza lo más pronto posible, pero ¿cuáles son los síntomas de la ‘Influenza H3N2’?

Fiebre alta

Tos persistente

Dolor de garganta

Congestión nasal

Dolores musculares intensos

Dolor de cabeza

Fatiga extrema; suele durar varios días



De acuerdo con el doctor Alejandro, en situación extremas se podría presentar la falta de aire al respirar; se podría necesitar un tanque de oxígeno o una máquina para respirar.

“Las personas que estén en alto riesgo (...) Si tienen fiebre, dolor de garganta, entonces conviene que acudan a consulta para que se les atienda”, explicó el especialista.

Recomendaciones para evitar el contagio de la ‘súper gripe’ en México

Para evitar contagios es importante el uso de cubrebocas en espacios cerrados y con mucha gentes, como el transporte público debido a que el virus de ‘Influenza A-H3N2’ se transmite por el aire. Además, se recomienda evitar tumultos.

“Evitar el contagio es no meterse en tumultos, porque esto se transmite por el aire”, explicó el médico internista e infectólogo para Fuerza Informativa Azteca.