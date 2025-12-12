Incertidumbre y enojo en el campo ante cambios en la Ley de Aguas

Heladas, inundaciones, sequías y la sobreexplotación de los acuíferos ya mantienen en crisis al campo mexicano, pero ahora una posible reforma a la Ley General de Aguas Nacionales ha encendido la alarma entre los agricultores.

¿Qué está pasando con la Ley de Aguas en México?

“Aquí no está nada maquillado, esta es la pinche realidad, necesitamos una ley justa, porque lo que está hecho, está hecho con las patas”, dijo Alberto Santiago Murillo, agricultor.

Aunque “La Reforma de Aguas” respeta las sucesiones, transmisiones, compra y venta de tierras donde hay pozos, quienes trabajan el campo, aseguran que las reglas que se pretenden implementar, tienen sus trampas.

“Si nosotros estamos extrayendo el líquido, el agua, de un acuífero sobreexplotado, ahí la decisión quien la va a tomar es el estado, y el estado a través de la Conagua. El detalle es que esto es arbitrario, porque la ley se debe de sustentar en un estudio técnico”, dijo Alberto Santiago Murillo, agricultor.

“A nosotros nos preocupa que tanto nos van a dejar regar, como va a venir esta nueva ley que creemos que va a perjudicarnos por completo”, dijo Francisco Lara, agricultor.

“La incertidumbre de que los agricultores no vamos a poder, no vamos a sembrar lo suficiente para sembrar alimentos para todos el país, que no vamos a poder sostener a toda la población con la limitación del agua que nos están dando”, dijo Roberto Lara de la Torre, agricultor.

En estados como Zacatecas, los agricultores se han ocupado de tecnificar los sistemas de riego, a pesar de eso los han responsabilizado de ser uno de los sectores que más desperdicia el agua.

“Aquí esta tecnificación la hemos hecho nosotros sin recursos de la federación, el agua redireccionada, donde se ven las líneas principales”, dijo Alberto Santiago Murillo, agricultor.

El futuro para los campesinos no pinta nada bien

Ellos aseguran que con estas nuevas normas para el campo el futuro no pinta nada bien para las nuevas generaciones.

"¿Ahora si nos limitan con el agua, pos que vamos a hacer? Yo estoy joven, yo ya tengo familia, si no después que voy a hacer tengo que emigrar a otro lugar para buscar trabajo”, dijo Sebastián de la Torre, agricultor.

“Que viviera mi padre, o mi abuelo que le voy a decir, ¿tú eres de la generación donde ya valiste madre?”, dijo Saúl Hernández Murillo, agricultor.

Pero tampoco pinta nada bien para seguridad alimentaria de los mexicanos: “El futuro del país son sus alimentos”, dijo Alberto Santiago Murillo, agricultor.

"¿Al rato que vamos a comer, vamos a comer piedras. No hay opción para alimentar a todo el país?”, dijo Roberto de la Torre, agricultor.