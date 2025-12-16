Hospital Infantil de México en crisis: Falta de insumos pone en riesgo vidas de pacientes pediátricos

Médicos del Hospital Infantil de México, han denunciado la escasez de materiales esenciales como alcohol, gel, jeringas, suturas y guantes. Una crisis que está poniendo en riesgo la vida de muchos niños.

La crisis sanitaria que pone en riesgo a los niños

Una vez más, el Hospital Infantil de México está en crisis y los pequeños pagan las consecuencias. “Me van a hacer la cirugía de la garganta, me la cancelaron”, dijo Brandon Macoco, paciente.

“A falta de insumos por parte del hospital”, dijo Guadalupe Zárate, mamá de Brandon. El caso de Brandon no es el único, a finales de octubre pasado, médicos del propio hospital denunciaron la falta de anestesia para ese tipo de procedimientos en un instituto nacional que pertenece a la Secretaria de Salud Federal.

Mes y medio después, ese insumo ya fue comprado, pero hay otras carencias que revela el personal de salud. Esta es la lista de faltantes en este mes, alcohol en gel, jeringas, varios tipos de sutura, guantes y cepillo para lavado quirúrgico, entre otros.

“Al tener todas estas deficiencias de material y de equipo médico, no podemos trabajar al 100% de cardio, endocrino, oncológicas si se han ido posponiendo estas cirugías”, mencionó Óscar Ruiz, Srio. Gral. del Sindicato de Trabajadores del Hospital Infantil de México.

Solicitamos una postura a la Secretaria de Salud Federal sobre esa situación, pero no hemos recibido respuesta.

Tampoco, el director, Adrián Chávez López, ha informado a los trabajadores alguna alternativa. “Y resolver las prioridades para la institución, lo cual al día de hoy no lo hemos podido entablar, ni trabajar”, mencionó Óscar Ruiz, Srio. Gral. del Sindicato de Trabajadores del Hospital Infantil de México.

La falta de insumos continúa en los hospitales de México

En tanto, la vida de Brandon puede correr peligro ante la presencia de esos tumores en su garganta. “Eso hace que los pulmones no estén recibiendo suficiente oxígeno, le puede dar un paro por la misma situación”, dijo Guadalupe Zárate, mamá de Brandon.

Aun así, no les queda de otra, más que esperar, hacer de nueva cuenta el viaje desde la sierra de Oaxaca hasta ese hospital a principios del 2026.

“Estamos hablando como por marzo o abril, no hay probabilidad de que mi niño aguante de aquí a una cierta fecha”, dijo Guadalupe Zárate, mamá de Brandon.