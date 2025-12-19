¿Para qué alcanza? Precios obligan a reducir platillos en cena navideña 2025

A pocos días de la cena navideña, miles de familias en México recorren mercados y tiendas con una misma pregunta en mente: ¿para qué alcanza este año? La respuesta, coinciden consumidores y comerciantes, es preocupante: La inflación sigue impactando directamente el bolsillo y la tradicional cena de Navidad será más modesta para muchas familias.

De acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC), el gasto promedio de la cena navideña en 2025 aumentará en un 17% respecto al año pasado, impulsado por el encarecimiento de productos básicos como carne, pollo, verduras y frutas.

¿Qué dicen los consumidores sobre los precios de cena navideña?

En recorridos por mercados y carnicerías, el sentir es generalizado. Maricela Consuelo señala que prácticamente todo subió: “Muy altos, muy altos… la carne, las verduras, el limón, el aguacate, todo está muy caro”. Ante este panorama, su familia optará por reunirse y compartir gastos para reducir el impacto.

Para María Elena, la cena de Navidad será sencilla: “será una cena muy modesta… unos romeritos, un cuetito; es un lujo, a veces no nos alcanza”. Historias similares se repiten entre aquellas familias que priorizan tener qué comer día a día, más allá de una celebración especial.

¿Habrá familias sin cena navideña?

Sí, Felicitas, una mujer entrevistada por Fuerza Informativa Azteca , reconoce que este año no tendrá cena especial: “Todo está muy caro… con que tengamos para el día a día, eso es bueno”. Su testimonio refleja una realidad que afecta a miles de hogares, donde la Navidad pasa a segundo plano frente a la necesidad básica de alimentarse.

Cena de Navidad 2025: Comerciantes resienten la inflación

El impacto no solo es para los consumidores; Sergio Arzate, carnicero, afirma que las ventas están bajas: “Mucho menos de lo que normalmente consumían… la inflación está muy elevada”. En tanto, Héctor Hernández, pollero, advierte que el precio del pollo ya ronda los 110 pesos por kilo y podría subir hasta 120 pesos en los próximos días.

Cena navideña más sencilla, pero compartida

Ante este escenario, muchas familias optarán por cooperarse, llevar cada quien un platillo o reducir el menú tradicional. La cena navideña será distinta, pero el objetivo se mantiene: compartir y estar juntos; ¿crees que la inflación está cambiando la forma en que celebramos la Navidad en México ?