Esta es la razón por la que Elon Musk no compraría TikTok para que opere en EU

El futuro de la aplicación de TikTok aun sigue en suspenso en Estados Unidos, luego de que el multimillonario Elon Musk revela si está interesado en adquirir la app de videos.

Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo estar abierto a que el multimillonario adquiriera TikTok para poder operar en el territorio norteamericano, Musk tiene otros planes pues dijo no estar interesado en adquirirla.

La razón que dio Musk fue que no está interesado en una empresa ya construida, de acuerdo con declaraciones publicadas por The WELT Group, una parte de la empresa alemana de medios de comunicación Axel Springer SE, que organizó una cumbre, en la que el jefe de Tesla TSLA.O se unió a la conferencia a través de video.

“No he presentado una oferta por TikTok. No tengo ningún plan sobre lo que haría si tuviera... No estoy deseando adquirir TikTok, no adquiero empresas en general, es bastante raro. Normalmente construyo empresas desde cero”, declaró Musk.

Trump mostró interés en que Musk adquiriera TikTok

El pasado 19 de enero se anunció el cierre de operaciones de la aplicación de videos en Estados Unidos, pero el presidente republicano retrasó esta prohibición tras la firma de un decreto.

En su momento expresó que en caso de que opere en Estados Unidos, TikTok debería permitir la participación conjunta de al menos el 50% en las acciones de la empresa.

ByteDance tenía de plazo hasta enero para vender los activos estadounidenses de la aplicación o enfrentarse a una prohibición , tras la preocupación de los legisladores de que TikTok plantea riesgos para la seguridad nacional porque China podría obligar a la empresa a compartir los datos de sus usuarios estadounidenses. TikTok ha negado que haya compartido o vaya a compartir datos de usuarios estadounidenses.

Mientras se resuelve el futuro de TikTok, Apple y Google no han vuelto a incluir a la app en sus tiendas de aplicaciones desde que entró en vigor la ley estadounidense.

Por su parte, TikTok dio a conocer el viernes que estaba permitiendo a los usuarios estadounidenses de Android descargar y conectarse a la aplicación a través de kits de paquetes en su sitio.