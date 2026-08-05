Embajada de Estados Unidos en México paraliza sus operaciones en Michoacán tras alerta de seguridad

La Embajada de Estados Unidos (EU) en México confirmó la suspensión inmediata de todas las actividades de su gobierno en Michoacán, esto luego de que se registrara a la entidad como una amenaza directa contra los intereses estadounidenses en la región, situación que ya encendió las alertas diplomáticas para salvaguardar al personal oficial y a sus ciudadanos.

La medida, tomada este miércoles, no solo frena las operaciones, sino que afecta los trámites consulares, golpea fuertemente a la agroindustria y representa un riesgo para la actividad entre ambos países. Según los Asociados Productores y Empacadores de APEAM, la medida ya paralizó las labores de inspección agrícola de Michoacán, impactando al motor económico de la entidad.

¿Por qué se activó la alerta de seguridad en Michoacán?

Según las autoridades estadounidenses, la drástica decisión preventiva se tomó ante un riesgo inminente en la zona, en el comunicado explicaron que la representación diplomática en Michoacán mantiene una clasificación nivel 4 que en su advertencia de viaje se traduce a una recomendación estricta de "no viajar" debido a que la entidad mantiene altos índices de inseguridad.

¿Cómo impacta la suspensión de actividades de la Embajada de EU?

La principal afectación es el impacto económico, donde se frena la exportación del aguacate; este efecto fue sumamente rápido y la alerta recayó en el sector agrícola. Según el comunicado de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), esta suspensión detuvo el trabajo de los Oficiales Regulatorios del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) en los empaques de exportación.

En sí, las consecuencias operativas incluyen:



Procesar solo la fruta recibida el 4 de agosto que ya cuente con supervisión del USDA

La fruta que ingrese hoy podrá descargarse, pero no podrá procesarse ni embarcarse para exportación

El traslado a la CDMX del Consejo Directivo de APEAM para gestionar soluciones de seguridad y reducir el impacto industrial

¿Cuáles serán las medidas preventivas para ciudadanos en la zona?

Para quienes se encuentren en Michoacán, el gobierno estadounidense ya emitió una serie de recomendaciones inmediatas, que consiste en:



Mantenerse actualizado a través de noticieros y medios locales

Informar a familiares y amigos sobre su ubicación exacta y estado de salud mediante llamadas, mensajes de texto o redes sociales

Inscribirse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir actualizaciones en tiempo real

Llamar al 911 ante cualquier situación de emergencia médica o de seguridad

¿Dónde pedir ayuda o asistencia consular?

Las personas que requieran apoyo urgente pueden comunicarse directamente con las autoridades; desde México, el número de atención de la embajada y los consulados es el (55) 2579-2000. Si se llama desde Estados Unidos, están habilitadas las líneas 011-52-(55)-2579-2000 y el 301-985-8843.

Asimismo, el Departamento de Estado para Asuntos Consulares atiende emergencias en los números +1-888-407-4747 y +1-202-501-4444, o mediante el formulario de contacto en su sitio web.