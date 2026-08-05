Detienen a sospechoso por el robo en la casa de Karely Ruiz en San Nicolás, Nuevo León

Autoridades de Nuevo León capturaron a un hombre señalado como presunto responsable del robo con violencia en la vivienda de la influencer Karely Ruiz, ubicado en el municipio de San Nicolás.

El fiscal del estado, Javier Flores Saldívar, declaró que la detención fue gracias a las huellas dactilares que se recopilaron en la casa; estos son todos los detallles.

Así dieron con el responsable del robo en la casa de Karely Ruiz

Flores Saldívar, informó que pudieron dar con el sospechoso gracias al análisis que hicieron con las huellas dáctilares encontradas en distintos objetos de la casa de la creadora de contenido.

Personal de Servicios Periciales hizo el proceso correspondiente desde el día del reporte y pudo recolectar las marcas que, cuando se ingresaron al sistema, dieron una coincidencia con un hombre que ya tenía antecedentes penales.

Detienen a un presunto implicado en el robo a la casa de Karely Ruiz, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.



El sospechoso fue capturado durante un operativo y ya es investigado por el ingreso ilegal y el robo de pertenencias dentro de la vivienda.



Quedó a disposición del… pic.twitter.com/oOOEz9k2c3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 5, 2026

El robo a la casa de Karely Ruiz fue planeado

Lo que se sabe hasta ahora, por las investigaciones de la Fiscalía, es que la banda de criminales que entró a la casa de Karely Ruiz obtuvo ayuda de alguien cercano al entorno de las víctimas.

La información dice que una personas con acceso o que conocía el domicilio filtró datos sobre la propiedad, lo que facilitó que entraran, a pesar de que el inmueble tiene cámaras de alta definición.

¿Qué le robaron a Karely Ruiz?

El robo fue durante la madrugada del pasado 29 de julio, cuando varios hombres entraron a la propiedad rompiendo entradas y brincando por ellas.

Del lugar, los sospechosos lograron llevarse cerca de 20 mil pesos en efectivo y alrededor de 200 mil pesos en joyas.

Las autoridades confirmaron que una parte de lo robado ya fue recuperada.

Golpearon al esposo de Karely Ruiz

Durante el asalto, Karely Ruiz y su hija resultaron completamente ilesas. Por otro lado, el esposo de la creadora de contenido, Jhon Faber Cruz Echeverría, terminó con varias lesiones en el cuerpo tras ser agredido por los asaltantes, por lo que requirió asistencia de personal médico para valorar su estado de salud.

Siguen buscando a los demás responsables

Aunque ya hay un detenido, la Fiscalía de Nuevo León dijo que el caso no está cerrado.

Los agentes continúan rastreando la ubicación de los demás integrantes del grupo armado que participó en el robo, así como de la persona que habría filtrado los datos para cometer el delito en el municipio de San Nicolás.