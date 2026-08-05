Otro funcionario muerto en Morelos: Asesinan a balazos a Yolanda Millán, ayudante municipal en Emiliano Zapata

¡La violencia sigue sacudiendo el estado de Morelos! Este miércoles 5 de agosto se reportó un ataque a balazos contra una ayudante municipal de Emiliano Zapata, Yolanda Millán. El hecho ocurrió durante la mañana y fueron vecinos de la zona quienes alertaron de los estruendos por arma de fuego.

Esto es lo que se sabe del supuesto ataque directo.

Asesinan a Yolanda Millán en Morelos

Los hechos fueron cerca de las 7:00 de la mañana de este miércoles 5 de agosto en el poblado de Tepetzingo.

Las detonaciones de arma de fuego se escucharon sobre la calle Independencia, justo al lado de las instalaciones de la ayudantía del municipio.

¿Cómo fue el ataque contra la funcionaria pública?

Cuando llegaron al lugar, policías encontraron un coche estacionado y dentro de él había una persona con varias heridas por arma de fuego.

Las investigaciones indican, hasta ahora, que los agresores estaban esperando a Yolanda para atacarla directamente en cuanto llegara a las instalaciones donde realizaba su trabajo.

Confirman el fallecimiento de Yolanda Millán

Paramédicos que acudieron a darle los primeros auxilios confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales por la gravedad de las lesiones que le provocaron los disparos.

La persona fue identificada como Yolanda Millán, de 61 años de edad, quien se trabajaba como ayudante municipal de la comunidad de Tepetzingo.

⛔️La mañana de este miércoles 5 de agosto, fue asesinada a balazos Yolanda Millán, ayudante municipal del pueblo de Tepetzingo, en el municipio de Emiliano Zapata.



La víctima fue emboscada cuando llegaba al edificio de la ayudantía. Los responsables de los hechos lograron… pic.twitter.com/FRm0VlbnhJ — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) August 5, 2026

Autoridades despliegan operativo en Morelos

Después de que se confirmara la muerte, elementos de la policía cerraron la zon para resguardar la escena del crimen y las pruebas dentro de ella.

Corporaciones de seguridad implementaron un operativo que consiste en el recorrido por las colonias cercanas para buscar a los responsables, aunque, hasta el momento, no hay personas detenidas por el terrible crimen.

Fiscalía iniciaría con las investigaciones

Personal de la fiscalía estatal y peritos del Servicio Médico Forense se presentaron en el lugar para hacer el levantamiento del cuerpo y juntar los elementos necesarios para la carpeta de investigación.

Se espera que las autoridades continúen con las investigaciones para determinar qué causó el ataque directo y quiénes habrían sido los responsables.