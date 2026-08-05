Gritó varias veces y nadie lo ayudó: Asesinan a puñaladas a un hombre en estacionamiento de centro comercial en Nicolás Romero, Edomex

Fue tras una pelea que un sujeto le dio más de 20 puñaladas a un hombre en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada en Nicolás Romero, Estado de México, Edomex.

Las grabaciones de las cámaras y de testigos son clave para identificar la ruta de escape del agresor.

¿Cómo inició la pelea que terminó con la muerte de un hombre?

Según los reportes de testigos en el lugar, todo empezó como una discusión entre dos hombres en el interior del centro comercial.

La pelea subió de tono y los involucrados salieron a la zona del estacionamiento, donde la discusión se volvió física y fue frente a todos los que caminaban por el punto de los hechos.

Ataque con arma blanca en el estacionamiento

En la parte del estacionamiento, un sujeto que traía una camisa roja sacó un objeto punzocortante.

Después, sometió a la víctima en el suelo y empezó a atacarla directamente.

La agresión se alargó por unos momentos mientras el afectado intentaba defenderse y pedía auxilio a gritos.

Apuñaló a la víctima más de 20 veces

A pesar de los gritos de ayuda del hombre que sufría la agresión, ninguna de la personas que se encontraban en el lugar le brindaron apoyo.

El agresor le dio más de 20 puñaladas en diferentes partes del cuerpo, dejándolo gravemente herido sobre el piso. Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

¿Atraparon al agresor?

Después del ataque, el hombre de camisa roja se subió a un coche que se encontraba en el lugar y aceleró a velocidad para darse a la fuga.

El responsable del asesinato de un hombre salió de la plaza comercial antes de que las patrullas municipales llegaran.

Autoridades revisan videos para dar con el responsable

Elementos de la policía municipal acordonaron la escena del crimen para permitir el trabajo de los peritos de la fiscalía estatal, quienes habrían levantado el cuerpo y recabado los indicios.

Las autoridades ya analizan los videos grabados y las cámaras de seguridad del centro comercial para identificar las placas del coche y dar con el paradero del agresor.