“Se los recomiendo mucho”: El día que AMLO pidió votos para Rubén Rocha Moya (VIDEO)

La recomendación no era discreta ni ambigua. Era directa, frontal, con ese tono de certeza que caracterizó el discurso de Andrés Manuel López Obrador: “Se los recomiendo mucho”. Así impulsaba la candidatura al Senado de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, en un video que hoy vuelve a circular tras ser acusado por el gobierno de Estados Unidos de narcotráfico.

Del respaldo de AMLO a los señalamientos de Rocha Moya

En su momento, el respaldo de AMLO era una moneda electoral de alto valor. Su popularidad arrastraba votos, legitimaba perfiles y marcaba la línea dentro de su movimiento. Rocha Moya fue uno de esos casos: un candidato cobijado desde el centro del poder.

Pero el tiempo ha reconfigurado ese respaldo. Lo que antes sumaba, hoy resta. El nombre de Rocha ya no se pronuncia en clave electoral, sino en medio de acusaciones que lo colocan en el radar de autoridades de Estados Unidos por presunta complicidad con el crimen organizado.

"Se los recomiendo mucho", así pedía AMLO el voto para Rocha Moya como senador



No se puede entender hasta donde llegó Rocha Moya sin el apoyo y la complicidad de López Obrador pic.twitter.com/vZbsQgDRtX — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 29, 2026

¿Qué acusaciones enfrenta Rubén Rocha Moya frente al gobierno de EU?

El giro es contundente. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Rocha Moya habría participado en una supuesta red de protección al Cártel de Sinaloa. La acusación incluye delitos graves: conspiración para el tráfico de drogas, posesión de armas de alto poder y colaboración con estructuras criminales.

El señalamiento no es menor. Según la narrativa estadounidense, funcionarios habrían facilitado el trasiego de drogas hacia su territorio, incluso con apoyo de corporaciones locales. De probarse, el escenario legal sería extremo: penas que podrían alcanzar cadena perpetua.

El día que AMLO respaldó a Rocha Moya tras ser mencionado por "El Mayo"

Cuando el tema comenzó a escalar, AMLO no se deslindó. Al contrario, respaldó públicamente a Rocha, validando su versión tras ser mencionado por Ismael "El Mayo" Zambada, quien aseguró haber sido engañado en una supuesta reunión que derivó en su captura en Texas.

El entonces presidente fue claro: “Más claro ni el agua”. Dio por buena la explicación del gobernador, quien negó cualquier vínculo y aseguró no haber estado en el país en ese momento.

Sin embargo, el problema no es solo lo que se dijo entonces, sino lo que persiste ahora. La defensa política no borra las investigaciones, y el respaldo público comienza a verse como un riesgo heredado.

Rocha Moya niega acusaciones de EU

Rocha Moya rechazó categóricamente las acusaciones y sostiene que carecen de fundamento. Pero el caso sigue abierto, y con él, el debate sobre hasta qué punto el capital político de AMLO fue invertido en perfiles que ahora enfrentan señalamientos de alto calibre.