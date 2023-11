“Tenemos que destruir a Hamás": Sentencia Einat Kranz, embajadora de Israel en México

Desde la Cámara de Diputados, Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México, pidió el apoyo de la comunidad internacional para liberar a más de 240 rehenes en manos de Hamás, entre los que figuran algunos mexicanos.

A nombre del gobierno de Israel culpó a Hamas de iniciar una ofensiva en contra el pueblo israelí y sentenció “tenemos que destruir a Hamás”.

“Este ataque vino de la nada en una sorpresa, de la nada y no lo buscamos, sin embargo, ahora tenemos que destruir a Hamás, no podemos permitir que Hamas siga estando en nuestras fronteras y siga amenazando a nuestra población y por eso necesitamos apoyo de la comunidad internacional, el apoyo para la auto defensa de Israel y el reconocimiento del derecho que tiene Israel de proteger a sus fronteras y a su pueblo”.

¿Qué estrategia llevan a cabo para evitar daños a la población civil?

Kranz agregó que una de las estrategias que realiza para evitar que la población civil resulte lesionada consiste en repartir folletos para que la población abandone la zona de mayor conflicto en la Franja de Gaza.

“Estamos haciendo todo lo posible para minimizar los daños a la población civil Palestina. Esta guerra no es en contra del pueblo palestino, es en contra de Hamas, de un grupo terrorista, monstruoso y cruel. El pueblo palestino no es nuestro enemigo, Hamas es nuestro enemigo”, agregó.

Familiares de ciudadanos secuestrados asistieron al encuentro

En el encuentro estuvieron familiares de algunos ciudadanos secuestrados por el grupo terrorista Hamás.

Ahí Miriam Camhi, madre de la mexicana Ilana Gritzewsky, cautiva, alzó la voz en busca de ayuda. “Ella es Ilana, es la mexicana secuestrada, yo soy la mamá de Ilana, nunca pensé estar en la Cámara de Diputados para pedir ayuda para mi hija. Lo que deseo es que ella regrese y que se coma sus tacos de barbacoa, que diga sus malas palabras como toda buena mexicana, solamente les pido las voces de la fe, de la esperanza están alzadas, pero necesito que las voces de la fuerza internacional, de las voces de los mexicanos que ustedes representan nos ayuden a sacarla”.

Jaim Gritzewsky, hermano de Ilana, a quien llaman la cancuncita, señalo “me resisto a hablar de ella en pasado, me cuesta, pero quiero creer que va a regresar y quiero hacer énfasis, es mexicana, eso hace que a México le afecte esto, nos hicieron daño no solo a Israel también a México y como tal México tiene la obligación de responder ante ello, de alzar la voz y de pedir que regrese, no solo ella, los demás también, porque ahorita fue ella, pero mañana no sabemos”, finalizó.