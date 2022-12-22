Estos son los dos embajadores que han sido expulsados durante la 4T

Tras la declaración del gobierno de Perú de nombrar persona non grata al embajador mexicano en el país, Pablo Monroy, este declaró que saldrá de la nación la mañana del próximo viernes 23 de diciembre. Sin embargo, no es el único que ha sido expulsado durante la Cuarta Transformación (4T), pero, ¿quiénes son?

Fue el pasado 20 de diciembre cuando Ana Gervasi, ministra de Relaciones Exteriores de Perú, nombró persona non grata al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy Conesa, y le dio 72 horas para que salga del país, luego de que aprobara el asilo político para la familia del expresidente Pedro Castillo.

Pablo Monroy Conesa

¿Cuántos embajadores mexicanos de la 4T han sido expulsados?

A pesar de la noticia que sorprendió a muchos sobre que el embajador Pablo Monroy, perteneciente a la 4T, fue expulsado de Perú, no ha sido el único.

Fue durante el mandato de la expresidenta de Bolivia, Jeannine Áñez, de 2019 a 2020, cuando el gobierno de ese país declaró como persona non grata a la embajadora mexicana María Teresa Mercado, a quien de igual manera, le dio el ultimátum de 72 horas para salir de Bolivia.

Por lo que, al momento, son dos los embajadores pertenecientes a la 4T que han sido expulsados de otros países.

En entrevista en @HechosAM el embajador de México en Perú, @pmonroyconesa, reveló que será este viernes cuando regrese a nuestro país tras ser declarado persona 'no grata'.



Karla Ornelas, jefa de Cancillería, será quien quede a cargo de la Embajada. pic.twitter.com/rBDCgJXgqM — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 22, 2022

María Teresa Mercado fue expulsada de Bolivia tras el aumento de las tensiones entre ambos países por el refugio de ex ministros y funcionarios de Evo Morales.

La expresidenta declaró que la embajadora lesionó gravemente la soberanía y dignidad del pueblo y gobierno constitucional de Bolivia, además, señaló de hostil la actitud de la embajadora.

¿Qué es el artículo 33, impulsado tras la expulsión del embajador Pablo Monroy?

Tras la expulsión del embajador Pablo Monroy de Perú, el gobierno de México anunció que impulsará la modificación del artículo 33 de la Constitución Mexicana con el propósito de erradicar el "uso indiscriminado para coartar la libertad de expresión".

El gobierno de la 4T buscará evitar las deportaciones de extranjeros residentes en tierra mexicana.