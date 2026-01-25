Declaran emergencia en varios estados de EU por tormenta invernal

Una tormenta invernal obligó a emitir declaratoria de emergencia en varios estados de Estados Unidos , como parte de la respuesta federal y estatal ante el impacto del sistema climático que ha provocado apagones, cancelaciones masivas de vuelos y condiciones peligrosas.

El presidente Donald Trump informó que aprobó declaraciones de emergencia para entidades como Tennessee, Georgia, Carolina del Norte, Maryland, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Indiana y Virginia Occidental, con el fin de activar apoyo federal inmediato.

De acuerdo con Reuters, la tormenta invernal ha dejado más de 100 mil usuarios sin suministro eléctrico y ha provocado la cancelación de miles de vuelos, afectando principalmente al centro, sur y este del país.

¿Qué implica el estado de emergencia en EU?

La declaratoria de emergencia permite al gobierno de Estados Unidos movilizar recursos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y coordinar acciones con gobernadores y autoridades locales para atender a la población afectada.

Estas medidas facilitan el acceso a asistencia federal, apoyo logístico, personal de emergencia y fondos, especialmente en situaciones de riesgo por nieve, hielo, vientos fuertes y temperaturas extremas.

"A medida que el clima invernal severo avanza por todo el país, nos preparamos para ayudar a las comunidades a prepararse y mantenerse seguras. Seguimos instando a todos a seguir las recomendaciones locales".

Tormenta invernal provoca apagones y colapso del transporte

Según Reuters, el avance de la tormenta invernal ha generado apagones que afectan a más de 100 mil personas, mientras brigadas trabajan para restablecer el servicio eléctrico en medio de condiciones adversas.

As the Midwest, Southern, and Eastern parts of the United States anticipate a major winter weather event it is important to prepare and take precautions.



State jurisdictions and The Federal Emergency Management, under the leadership of @Sec_Noem, have established distribution… — Homeland Security (@DHSgov) January 24, 2026

El fenómeno también ha golpeado al transporte aéreo, con miles de vuelos cancelados o retrasados, lo que ha provocado afectaciones en aeropuertos clave y retrasos generalizados para pasajeros.

Llamado a la población ante condiciones extremas

Autoridades de Estados Unidos advirtieron que la tormenta invernal mantiene carreteras congeladas, visibilidad reducida y alto riesgo de accidentes, por lo que pidieron a la población evitar traslados innecesarios y mantenerse informada a través de canales oficiales.

El sistema continuará avanzando en las próximas horas, por lo que las condiciones de emergencia podrían mantenerse en varias regiones.