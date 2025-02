¡Japón bajo nieve! Tormenta invernal deja muertos y ciudades aisladas

El invierno se extiende con fuerza en el hemisferio norte, y Japón enfrenta una crisis por nevadas intensas. Al menos 12 personas han muerto a causa de este fenómeno y cientos más resultaron heridas, mientras ciudades como Fukushima y Niigata luchan bajo más de un metro de nieve.

Este evento climático extremo ha provocado el cierre de escuelas y ha dejado a comunidades aisladas, evocando recuerdos del desastre nuclear de Fukushima. Pero, Japón no está solo, Canadá y el noreste de Estados Unidos también se enfrentan a condiciones similares, con acumulaciones significativas de nieve y desalojos, ¿cómo están lidiando estas regiones con el impacto del invierno?

Tormenta invernal azota Japón, ¿qué está pasando?

Desde el 4 de febrero de 2025, Japón ha estado bajo el asedio de una tormenta invernal que no da tregua. Las prefecturas de Niigata, Fukushima, Shimane, Yamagata y Fukui son las más afectadas, con récords de nieve que superan todas las expectativas.

Las consecuencias de esta tormenta son devastadoras: “Las tormentas invernales en Japón han cobrado la vida de al menos 12 personas en las últimas semanas, mientras que la cifra de heridos se mantiene en 158, en diferentes regiones”, informaron las autoridades el 12 de febrero de 2025. Los equipos de rescate han tenido que evacuar personas en helicóptero debido a carreteras intransitables, mientras que otros han quedado sepultados intentando retirar la nieve de sus hogares.

Testimonios desde el corazón de la tormenta: “fue muy diferente al de años anteriores”

Los habitantes de Fukushima describen una situación sin precedentes: “Este año el clima fue muy diferente al de años anteriores. La nieve ha caído de forma continua y la acumulación ya alcanzó el triple de la cantidad habitual”. La comunidad se ha movilizado para despejar las vías, pero la tarea es monumental: “Las máquinas quitanieves no pueden pasar, por lo que los habitantes de la ciudad tomaron la iniciativa de retirar la nieve. Muchos coches están atrapados en la nieve y la gente sale de sus vehículos para ayudar a sacarlos”.

La región de Fukushima, aún marcada por el desastre nuclear de hace 14 años, enfrenta ahora una de las peores nevadas de su historia. Katsushi Noushi, un operador de quitanieves, destaca la gravedad de la situación: “El riesgo de accidentes por resbalones es alto y algunos residentes no pueden salir de sus casas, por eso es fundamental retirar la nieve. Fukushima no es ajena a la nieve, pero no hemos visto una tormenta como está en más de una década”.