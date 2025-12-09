¡Infierno en Iztapalapa! Trágica explosión e incendio por fuga de gas; emergencia deja heridos| Mientras Dormía

La madrugada de hoy comenzó con una trágica explosión que desató un incendio dentro de una vivienda y provocó una intensa movilización de emergencia en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México .

Emergencia en Iztapalapa: Explosión e incendio deja grave a adulto mayor

La explosión ocurrió en la colonia Ignacio Zaragoza, donde un hombre de la tercera edad resultó gravemente herido; vecinos describieron un estruendo que sacudió la cuadra y generó alerta inmediata mientras el humo comenzaba a salir del inmueble.

De acuerdo con los primeros reportes, el estallido en Iztapalapa se originó por la acumulación de gas dentro de la vivienda, presuntamente causada por una manguera rota conectada a un tanque.

Al generarse la fuga, el gas se concentró y provocó la explosión que derivó en un incendio que amenazó con propagarse; los vecinos actuaron rápido: con cubetas y extintores intentaron contener las llamas en los primeros minutos, evitando que el incendio alcanzara otros hogares.

Minutos después arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX , sector Iztapalapa, quienes ingresaron al domicilio afectado para sofocar el incendio y controlar completamente la explosión.

Tras apagar las llamas, realizaron maniobras de remoción y enfriamiento para evitar que el incendio se reavivara; paramédicos también ingresaron para atender al adulto mayor, quien sufrió quemaduras severas tras la explosión y fue trasladado de urgencia a un hospital.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Y CON CUCHILLO! DETIENEN A HOMBRE TRAS ASALTO EN METROBÚS INSURGENTES, EN CDMX

Un incendio más moviliza a cuerpos de emergencia en Iztapalapa

Otro punto de la ciudad también vivió momentos de tensión durante la madrugada. En la alcaldía Iztapalapa, cuerpos de emergencia acudieron a un domicilio de la colonia Santa María Aztahuacan donde se registró otro incendio provocado por una nueva explosión.

Según reportes iniciales, se trató de una acumulación de gases inflamables dentro de una de las habitaciones, lo que derivó en una explosión que rompió vidrios y generó alarma entre los vecinos.

Bomberos de la zona controlaron el incendio en cuestión de minutos; tras una revisión detallada, descartaron una fuga de gas y explicaron que la explosión pudo originarse por la concentración de aerosol previamente utilizado, creando un ambiente inflamable dentro del espacio cerrado.

Fuerte accidente vial e intensa movilización nocturna en Iztapalapa

Finalmente, más allá de las movilizaciones por explosión e incendios, en Iztapalapa también se registró la volcadura de un vehículo particular sobre calzada Ignacio Zaragoza, accidente que generó otra movilización nocturna.

Aunque el hecho no derivó en explosión ni incendio, sí provocó alerta entre conductores que presenciaron la unidad volcada; cuatro personas viajaban a bordo y, pese al impacto, lograron salir ilesas.

El percance se habría originado cuando el conductor perdió el control y terminó impactándose contra la aguja que divide los carriles.