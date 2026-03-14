Capturan en Tlaxcala, a José Armando ‘N’ alias ‘Callejas’, presunto extorsionador y objetivo prioritario

A veces la violencia no entra con disparos ni patrullas. A veces llega en forma de amenaza, de cobro, de miedo instalado en la rutina de un negocio que abre todos los días sin saber si podrá hacerlo al siguiente. En esa lógica se movía el caso que terminó con la detención de José Armando 'N', alias 'Callejas', en Tlaxcala.

Su captura no arrancó con un gran operativo, sino con una denuncia ciudadana. Ese fue el punto de partida de una investigación que, con el paso de los días, llevó a autoridades federales y mexiquenses hasta el municipio de San Juan Totolac.

Las autoridades lo relacionan con una célula criminal que supuestamente operaba en distintos municipios mexiquenses y que no sólo era investigada por extorsión, sino también por otros delitos de alto impacto.

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La denuncia que abrió la investigación

La investigación comenzó luego de una denuncia en la que se señalaba que un hombre exigía pagos mensuales al dueño de un restaurante para no hacerle daño a él ni a su negocio. Ese patrón encaja con una de las formas más extendidas de extorsión contra comerciantes: cobrar por dejarlos trabajar.

En seguimiento a investigaciones de autoridades del Edoméx derivadas de una denuncia ciudadana, en Tlaxcala, elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico y @GN_MEXICO_, en coordinación con @FiscaliaEdomex y @SS_Edomex, cumplimentaron una orden de aprehensión… pic.twitter.com/rnqSy2P3Zj — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) March 14, 2026

No se trata sólo de un detenido más dentro del parte de seguridad, sino de un caso que vuelve a exhibir cómo la extorsión se incrusta en la vida cotidiana de pequeños establecimientos.

¿Quién es 'Callejas y de qué lo acusan?

José Armando 'N', alias 'Callejas', era considerado por autoridades del Estado de México como un objetivo prioritario y un presunto generador de violencia. Reportes oficiales lo vinculan con una célula delictiva relacionada con extorsión, delitos contra la salud, robo a transporte de carga y robo de hidrocarburo.

Las autoridades ubican la operación de esa célula en municipios de Jilotepec, Soyaniquilpan, Acambay, Lerma, San Mateo Atenco y Metepec.

Denuncias por extorsión en el Estado de México

En el Estado de México se presentaron 5 mil 589 denuncias por extorsión entre 2024 y 2025. De ese total, tres mil 439 casos fueron registrados en 2024 y dos mil 150 en 2025, de acuerdo con cifras difundidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Aunque las autoridades mexiquenses destacaron una baja en las denuncias durante 2025, el acumulado de ambos años refleja que la extorsión sigue siendo una presión constante para comerciantes, negocios y víctimas.