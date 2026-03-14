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¿Qué pasa en la Línea A? reportan que no hay paso de trenes

Si trabajas o viajas en el Metro CDMX hacia algún lugar toma en cuenta el avance de trenes en las 12 Líneas; Azteca Noticias te actualiza EN VIVO.

Avancen del Metro CDMX EN VIVO hoy 14 de marzo 2026
No llegues tarde a tus actividades, consulta nuestras actualizaciones sobre el avance de Renés hoy 14 de marzo 2026.|Ollinka Méndez

Escrito por: Ollinka Méndez

Llega a tus citas o trabajo a tiempo, Azteca Noticias monitores para ti el avance o cierre de estaciones del metro CDMX para este sábado 14 de marzo 2026.

Marcha lenta y sin trenes: Líneas 3 y 12 del Metro CDMX con complicaciones hoy 14 de marzo 2026

¿Línea A sin trenes?

Usuarios del Metro CDMX reportan que no hay paso de trenes en la Línea A; si esta es tu ruta, toma tus precauciones.

Líneas 3 y 12 en caos

Usuarios reportan falta de genes en la Línea 3 y afluencia alta en la línea 12. Si viajas en esa ruta toma tus precauciones.

Notas