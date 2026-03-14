¿Qué pasa en la Línea A? reportan que no hay paso de trenes
Si trabajas o viajas en el Metro CDMX hacia algún lugar toma en cuenta el avance de trenes en las 12 Líneas; Azteca Noticias te actualiza EN VIVO.
Llega a tus citas o trabajo a tiempo, Azteca Noticias monitores para ti el avance o cierre de estaciones del metro CDMX para este sábado 14 de marzo 2026.
Marcha lenta y sin trenes: Líneas 3 y 12 del Metro CDMX con complicaciones hoy 14 de marzo 2026
¿Línea A sin trenes?
Usuarios del Metro CDMX reportan que no hay paso de trenes en la Línea A; si esta es tu ruta, toma tus precauciones.
Que pasa en Línea A?— JesSegrel (@ojitos_morrison) March 14, 2026
No pasa ningún metro
Líneas 3 y 12 en caos
Usuarios reportan falta de genes en la Línea 3 y afluencia alta en la línea 12. Si viajas en esa ruta toma tus precauciones.
Que onda la dirrección indios verdes??? Llevamos 15min esperando ???— Samus Aldebarán (@SamusAldebAran) March 14, 2026