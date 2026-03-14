Metro CDMX confirma cierre en estación San Antonio Abad de la Línea 2: fecha exacta

¡Atención, usuarios! El Metro de la Ciudad de México (Metro de CDMX) anunció ajustes en su servicio en la Línea 2 con el cierre de la estación San Antonio Abad y en Azteca Noticias te contamos todos los detalles.

La Línea 2 del Metro de CdMx, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña para conectar el sur y el centro de la capital, suspenderá su servicio en dicha estación en ambas direcciones, anuncio hecho de manera oficial por el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

¿Cuándo será el cierre del Metro San Antonio Abad de la Línea 2?

La estación San Antonio Abad estará cerrada a partir del próximo martes 17 de marzo de 2026, lo que afectará a las personas que diariamente suelen bajar y subir en este tramo ubicado sobre Calzada de Tlalpan.

Toma en cuenta que los trenes no realizarán maniobras de ascenso y descenso de pasajeros en San Antonio Abad.

Estaciones de la Línea 2 del Metro de CDMX que seguirán cerradas

Aunado a este ajuste en el servicio, otras estaciones de la misma línea del Metro, ya que de lunes a viernes, sábado y domingo, continuarán los cierres en otros tramos:

De Chabacano y Viaducto, con los tramos en operación Tasqueña a Xola y Cuatro Caminos a Pino Suárez.

¿Cuándo reabrirá la estación San Antonio Abad en Línea 2?

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que, en el marco de los trabajos de rehabilitación que se realizan en la Línea 2 rumbo al próximo mundial de futbol, a partir del martes 17 de marzo y hasta nuevo aviso, la estación San Antonio Abad permanecerá cerrada durante todo el horario de servicio.

El Metro hizo un llamado a las y los usuarios a tomar en cuenta este aviso para programar sus recorridos y así evitar contratiempos en sus traslados y destinos.

El resto de las 23 estaciones estarán en funcionamiento durante los horarios especiales que se aplican en la etapa actual de rehabilitación de la Línea

2.

Estaciones en Línea 2 cerrarán temprano ¿A qué suspenderán servicio?

Recuerda que de lunes a viernes, a partir de las 22:00 horas, se cerrarán las estaciones Chabacano y Viaducto, medida que también se aplicará los sábados a las 20:00 horas, en tanto que los domingos durante todo el horario de servicio.

En las tres situaciones y con los horarios respectivos, la Línea 2 funcionará en dos circuitos: Tasqueña a Xola y Cuatro Caminos a Pino Suárez. El tramo Xola-Pino Suárez es cubierto con el apoyo de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros.

