¡Caos vial por marchas en CDMX! Estas son las calles cerradas y afectaciones viales para este sábado; alternativas viales
Las manifestaciones, bloqueos y marchas en CDMX afectan algunas calles de la CDMX; se recomienda tomar precauciones y tomar alternativas viales.
¡Qué no se te haga tarde! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las marchas y manifestaciones de este jueves 5 de marzo 2026: te compartimos las zonas afectadas y las alternativas viales.
Marchas en CDMX HOY 14 de marzo 2026: Calles cerradas y alternativas viales
Corte preventivo en José María Pino Suárez
Reportan corte de circulación en José María Pino Suárez a la altura de Venustiano Carranza; se pide a los automovilistas tomar precauciones.
09:04 #PrecauciónVial | Corte preventivo en José María Pino Suárez a la altura de V. Carranza. pic.twitter.com/2rSWt8e88G— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 14, 2026
¡Toma precauciones! Estas son las marchas en CDMX para este sábado
La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México compartió las marchas que habrá este sábado en la capital del país:
🛑 10:00 HORAS - Monumento a la Revolución Plaza de la República, col. Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc.
🛑 11:00 HORAS - Auditorio "Agustín Ascensión Vázquez" de la Sección IX de la CNTE. Belisario Domínguez No. 32, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
🛑 12:00 HORAS - Hemiciclo a Juárez en Av. Juárez No. 50, colonia Centro en la alcaldía Cuauhtémoc.
🛑 13:00 HORAS - Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este sábado 14 de marzo en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 14, 2026
🔎 Ingresa a: https://t.co/eeUwshcBIt pic.twitter.com/BQf2fSyBm4
¿Cómo inicia el tráfico en la CDMX este sábado?
Se registra buen avance en Florencia, desde Av. Chapultepec hasta Paseo de la Reforma; se pide a los usuarios manejar con precaución.
Florencia muestra #BuenAvance de Av. Chapultepec a Paseo de la Reforma. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/XJ1XSFbtAk— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 14, 2026
¿Qué autos NO circulan hoy 14 de marzo 2026?
¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este sábado 14 de marzo 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Holograma 1, con terminación de placa PAR
- Todos los holograma 2
- Placas foráneas
Los vehículos exentos del Hoy No Circula son: Hologramas 0 y 00.
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 14, 2026
El #HoyNoCircula para el 2o sábado de marzo en la #ZMVM es para vehículos con HOLOGRAMA 1 terminación de placas #PAR, HOLOGRAMA 2 y foráneos.
𝐄𝐱𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬: Hologramas 0 y 00 pic.twitter.com/dtRj7V0eof