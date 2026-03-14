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¡Caos vial por marchas en CDMX! Estas son las calles cerradas y afectaciones viales para este sábado; alternativas viales

Las manifestaciones, bloqueos y marchas en CDMX afectan algunas calles de la CDMX; se recomienda tomar precauciones y tomar alternativas viales.

Marchas en CDMX HOY 14 de marzo 2026: Calles cerradas y afectaciones viales; rutas alternas
Calles afectadas y vialidades cerradas por marchas en CDMX|X: @OVIALCDMX

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Qué no se te haga tarde! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las marchas y manifestaciones de este jueves 5 de marzo 2026: te compartimos las zonas afectadas y las alternativas viales.

Marchas en CDMX HOY 14 de marzo 2026: Calles cerradas y alternativas viales

Corte preventivo en José María Pino Suárez

Reportan corte de circulación en José María Pino Suárez a la altura de Venustiano Carranza; se pide a los automovilistas tomar precauciones.

¡Toma precauciones! Estas son las marchas en CDMX para este sábado

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México compartió las marchas que habrá este sábado en la capital del país:

🛑 10:00 HORAS - Monumento a la Revolución Plaza de la República, col. Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc.
🛑 11:00 HORAS - Auditorio "Agustín Ascensión Vázquez" de la Sección IX de la CNTE. Belisario Domínguez No. 32, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
🛑 12:00 HORAS - Hemiciclo a Juárez en Av. Juárez No. 50, colonia Centro en la alcaldía Cuauhtémoc.
🛑 13:00 HORAS - Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

¿Cómo inicia el tráfico en la CDMX este sábado?

Se registra buen avance en Florencia, desde Av. Chapultepec hasta Paseo de la Reforma; se pide a los usuarios manejar con precaución.

¿Qué autos NO circulan hoy 14 de marzo 2026?

¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este sábado 14 de marzo 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Holograma 1, con terminación de placa PAR
  • Todos los holograma 2
  • Placas foráneas

Los vehículos exentos del Hoy No Circula son: Hologramas 0 y 00.

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