¡Caos vial por marchas en CDMX! Estas son las calles cerradas y afectaciones viales para este sábado; alternativas viales

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México compartió las marchas que habrá este sábado en la capital del país:

🛑 10:00 HORAS - Monumento a la Revolución Plaza de la República, col. Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc.

🛑 11:00 HORAS - Auditorio "Agustín Ascensión Vázquez" de la Sección IX de la CNTE. Belisario Domínguez No. 32, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

🛑 12:00 HORAS - Hemiciclo a Juárez en Av. Juárez No. 50, colonia Centro en la alcaldía Cuauhtémoc.

🛑 13:00 HORAS - Av. Río Churubusco y Añil, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.