Hombre persigue a asaltantes que le acababan de robar más de 700 piezas de joyería: hay 4 detenidos

En una intervención inmediata derivada del reporte de un habitante, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lograron la captura de cuatro individuos en la demarcación Benito Juárez quienes previamente habían asaltado a un hombre robándole piezas de joyería de valor apróximado de 400 mil pesos.

Durante el operativo, los uniformados consiguieron rescatar un cargamento compuesto por 739 artículos de joyería fabricados en plata, los cuales habían sido sustraídos violentamente a un comerciante momentos antes.

#CDMX | Cuatro extranjeros fueron detenidos tras despojar a un ciudadano de 739 piezas de joyería de plata con valor aproximado de 400 mil pesos en alcaldía Benito Juárez. pic.twitter.com/9RAXcybdDV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 14, 2026

Cuatro individuos detenidos por asaltar a un comerciante en Benito Juárez

El afectado, un hombre del estado de Guerrero, se trasladaba con el objetivo de suministrar estos productos a un establecimiento del ramo joyero localizado en la zona Centro, específicamente en la vialidad conocida como Palma, en la alcaldía Cuauhtémoc. No obstante, su trayecto fue interrumpido en el barrio Niños Héroes de Chapultepec por un grupo de asaltantes.

De acuerdo con el testimonio de la víctima, los agresores utilizaron una herramienta punzocortante tipo navaja para intimidarlo y arrebatarle el equipaje donde transportaba los objetos valiosos.

#Importante | Resultado de la pronta atención a una denuncia ciudadana, en @BJAlcaldia, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a cuatro hombres y recuperaron 739 piezas de joyería de #plata robadas a una persona.



El ciudadano afectado provenía del estado de #Guerrero e iba a… pic.twitter.com/aHtCelLzb4 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) March 14, 2026

Tras sufrir el robo de la maleta, el hombre no perdió de vista a sus atacantes, quienes emprendieron la huida en un automóvil de tonalidad blanca. El denunciante abordó un vehículo de transporte público para rastrear la ubicación de los sospechosos hasta que localizó a una patrulla que realizaba labores de vigilancia entre las calzadas de Castilla y Santa María Nativitas. En ese punto, solicitó el auxilio de las autoridades capitalinas y señaló directamente a los involucrados que se hallaban a escasa distancia.

Recuperaron 739 piezas de joyería valoradas en 400 mil pesos durante el operativo

Al interceptar a los señalados, los efectivos policiales aplicaron los lineamientos de revisión correspondientes. En el procedimiento, se descubrió que los sujetos portaban dos teléfonos celulares, una cantidad de moneda en efectivo y una navaja de color rojo. Asimismo, se encontró el bolso oscuro que contenía las 739 piezas de plata, mercancía que posee un costo calculado en 400 mil pesos. El dueño legítimo de los bienes ratificó que el contenido le pertenecía totalmente.

Los detenidos se identificaron como sujetos de 52, 48, 43 y 24 años, manifestando poseer nacionalidad colombiana. Tras informarles sobre sus garantías legales, fueron trasladados ante la autoridad del Ministerio Público en la Fiscalía de la Ciudad de México. Dicha instancia será la encargada de determinar su condición jurídica y dar continuidad a las indagatorias pertinentes sobre el suceso.

Uno de los detenidos tiene antecedentes delictivos por robo

Mediante la verificación de antecedentes en las bases de datos oficiales, se detectó que el imputado de 43 años tiene un historial delictivo previo. Este individuo fue recluido en el complejo penitenciario local durante el año 2021 bajo el cargo de robo calificado.

Además, este mismo sujeto registra cuatro comparecencias adicionales ante las autoridades ministeriales por la comisión de distintos ilícitos en el pasado. Los objetos recuperados, valorados en 400 mil pesos, quedaron bajo resguardo oficial como parte de la evidencia del caso para las etapas subsecuentes del proceso legal contra los involucrados.

