Exigió 3 mil pesos al mes a su expareja en Ecatepec para no lastimarla

Un presunto extorsionador en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex), fue detenido tras ser acusado de pedir dinero a una mujer para no lastimarla, pero resultó ser que se trataba de expareja.

La víctima era una comerciante, quien pidió ayuda a la policía municipal en la colonia Ciudad Azteca, lugar al que llegaron los oficiales para brindarle ayuda.

Mujer forcejeó con su expareja y policías los vieron

Durante un patrullaje, oficiales que circulaban por el Boulevard de los Teocallis observaron a una mujer que desde el interior de un establecimiento pedía ayuda mediante señas y forcejeaba con un sujeto.

Los policías, al percatarse de la situación, se acercaron para intervenir y poner a salvo a la mujer, de acuerdo con el reporte de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec.

Sujeto pidió 3 mil pesos a expareja para no lastimarla

La víctima refirió que días antes su expareja había acudido a su negocio para exigirle el pago de tres mil pesos mensuales a cambio de no hacerle daño.

Posteriormente, al llegar a su local, descubrió que habían robado equipos y materiales de trabajo, pero al revisar las cámaras de videovigilancia observó que el mismo sujeto su expareja había entrado al establecimiento.

Hombre que amenazó a su expareja dijo ser de un sindicato

De acuerdo con su testimonio, el hombre regresó nuevamente al negocio, la amenazó con un cuchillo y le exigió nuevamente el pago, pero no solo ello, sino que además este hombre dijo ser integrante del denominado Sindicato 25 de Marzo.

Tras la denuncia y la petición de auxilio, los policías lograron detener a Argaylle "N", de 31 años, quien fue presentado ante el ministerio público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) como probable responsable del delito de extorsión.

Capturan a “Negro Billetes”, presunto integrante de La Chokiza

En otra acción, fue detenido sun hombre identificado como David “N”, alias “Negro Billetes”, al contar con una orden de aprehensión por el delito de extorsión.

El probable responsable estaría vinculado con el grupo delictivo conocido como La Chokiza, organización dedicada a extorsión, homicidio y secuestro exprés que operaba en municipios del Estado de México y algunas alcaldías de la Ciudad de México.

David “N”, alias “Negro Billetes”, presuntamente coordinaba actos de montachoques, en las que integrantes de su grupo intimidaban a automovilistas tras provocar percances viales para exigir dinero a las víctimas.

El ho,bre fue trasladado e ingresado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, donde la autoridad correspondiente determinará su situación jurídica.