¿Es momento de comprar? Mira el precio del dólar HOY 15 de diciembre

Inicia la semana y los mercados financieros presentan movimientos contrastantes. Este lunes 15 de diciembre, el dólar estadounidense extiende su mala racha y se encamina a su novena caída consecutiva, algo que ha impactado en el precio global .

La divisa norteamericana pierde fuerza a medida que los operadores aumentan sus apuestas a que la Reserva Federal (FED) recortará las tasas de interés este mismo mes.

La debilidad del dólar responde a datos económicos recientes y a los comentarios del gobernador de la FED, Christopher Waller, quien señaló que el mercado laboral estadounidense es lo suficientemente débil como para justificar un nuevo recorte de tasas.

A esto se suma el ruido político: Donald Trump ha mencionado que anunciará a su elegido para presidir la Fed a principios de 2026, con Kevin Hassett perfilándose como el favorito. A pesar de estos cambios, el mercado confía en que la institución mantendrá su independencia para controlar la inflación.

Precio del dólar hoy lunes 15 de diciembre de 2025 en Banco Azteca

En este contexto de debilidad global para el billete verde, el tipo de cambio favorece ligeramente a la moneda nacional en ventanillas.

Para el inicio de semana, Banco Azteca actualiza sus cotizaciones. El precio del dólar en ventanilla se ubica hoy en $16.55 pesos a la compra y se vende en $18.75 pesos.

Recuerda que sus sucursales operan de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, los 365 días del año.

¿Cuál es el precio del Euro y Dólar Canadiense?

En la misma institución, las otras divisas cotizan de la siguiente manera este lunes:



Euro: Se compra en $19.85 pesos y se vende en $22.54 pesos .

Se compra en y se vende en . Dólar Canadiense: Se compra en $12.15 pesos y se vende en $13.34 pesos.

Precio de la Plata Libertad hoy 15 de diciembre

Para los inversionistas en metales preciosos, la onza de Plata Libertad registra un precio de $1,123.00 pesos a la compra y $1,223.00 pesos a la venta.

¿Cuál es el precio del petróleo este lunes 15 de diciembre?

A diferencia del dólar, el "oro negro" arranca la semana con ganancias. Los precios del petróleo suben impulsados por el temor a interrupciones en el suministro debido a la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Este factor geopolítico está pesando más en el mercado que las preocupaciones por un exceso de oferta o un posible acuerdo de paz en Europa del Este.

