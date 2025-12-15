Precio de la gasolina hoy 15 de diciembre: ¿Cómo arranca el costo por litro en la semana de posadas?

¡Ánimo, es lunes! Iniciamos la semana laboral este 15 de diciembre de 2025, una fecha clave en el calendario de los mexicanos. Estamos en la víspera del inicio oficial de las posadas navideñas, lo que se traduce en un aumento considerable en la movilidad, compras de pánico y, lamentablemente, mucho más tráfico en las grandes ciudades.

Ante este escenario de "locura decembrina", mantener el tanque lleno es una estrategia para cuidar el motor y el bolsillo.

El gasto en combustible suele ser uno de los más fuertes en esta temporada del famoso "Maratón Guadalupe-Reyes". Por ello, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte detallado y actualizado con los costos de la gasolina promedio a nivel nacional y en las principales entidades federativas.

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en México hoy 15 de diciembre de 2025?

A nivel nacional, los precios muestran una estabilidad relativa para arrancar la semana, aunque con ligeros ajustes en zonas de alta demanda:



Gasolina Regular (Magna): Precio promedio por litro de $23.37 pesos .

Precio promedio por litro de . Gasolina Premium: Precio promedio por litro de $25.89 pesos .

Precio promedio por litro de . Diésel: Precio promedio por litro de $26.42 pesos.

Precio del gas natural vehicular hoy lunes 15 de diciembre de 2025

Para quienes utilizan combustibles alternativos, el panorama es el siguiente:



Mínimo: $10.99 pesos por litro.

$10.99 pesos por litro. Promedio: $12.60 pesos por litro.

$12.60 pesos por litro. Máximo: $14.49 pesos por litro.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina en México hoy lunes 15 de diciembre de 2025? Revisa bien antes de cargar

Precios en las grandes metrópolis: CDMX, Edomex, Jalisco y Nuevo León

La zona centro del país es donde se espera la mayor concentración vehicular esta semana.



Ciudad de México (CDMX): En las 16 alcaldías, la gasolina Regular promedia $23.51 pesos por litro, mientras que la Premium se ubica en $26.15 pesos y el Diésel en $26.19 pesos .

En las 16 alcaldías, la gasolina promedia por litro, mientras que la se ubica en y el en . Estado de México (Edomex): Para los mexiquenses que se trasladan a la capital, el costo promedio de la Regular es de $23.59 pesos, la Premium en $25.35 pesos y el Diésel alcanza los $25.91 pesos.

En el occidente y norte del país, los precios reflejan la dinámica industrial y comercial:



Jalisco: En la tierra del tequila, llenar el tanque cuesta un poco más. La Regular está en $23.85 pesos , la Premium en $26.53 pesos y el Diésel en $26.51 pesos .

En la tierra del tequila, llenar el tanque cuesta un poco más. La está en , la en y el en . Nuevo León: En la sultana del norte, el precio de la Regular se mantiene competitivo en $23.73 pesos, pero la Premium es de las más altas, cotizando en $27.18 pesos, y el Diésel en $26.12 pesos.

¿Dónde cargar gasolina hoy para ahorrar más?

La ubicación geográfica es determinante en el precio final. Gracias a los estímulos fiscales en la franja fronteriza, este lunes una de las gasolinas regulares más baratas del país se encuentra en Río Bravo, Tamaulipas, donde el litro se vende alrededor de los $21.78 pesos.

En el otro extremo de la balanza, las zonas de difícil acceso logístico o alta plusvalía turística presentan los costos más elevados. Este lunes, la gasolina Premium más cara se reporta nuevamente en estaciones de servicio de Guerrero y la costa de Jalisco, donde el precio por litro puede superar los $28.60 pesos.

Recomendación del día: Ante el tráfico pesado de la temporada, evita acelerones bruscos y mantén una velocidad constante cuando sea posible; esto puede ahorrarte hasta un 10% de combustible en tus trayectos diarios.