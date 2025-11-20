Precio del dólar HOY 20 de noviembre: Billete verde se dispara en el mundo

Este jueves 20 de noviembre, el dólar estadounidense muestra su cara más fuerte. La divisa sube con ímpetu a nivel global después de que las minutas de la Reserva Federal (FED) cayeran como un "cubetazo de agua fría" para los mercados, haciendo mucho menos probable que veamos un recorte de tasas de interés en diciembre.

La fortaleza del billete verde está causando estragos en otras monedas. El yen japonés, por ejemplo, se encamina a su cuarto día de caída y tocó su nivel más débil desde enero (157.78 yenes), lo que tiene a los operadores preguntándose si Japón intervendrá de emergencia para frenar la sangría.

Mientras tanto, los inversionistas se mantienen a la espera de nuevos datos de empleo en Estados Unidos para definir el rumbo.

Precio del dólar hoy jueves 20 de noviembre de 2025 en Banco Azteca

Ante este escenario de volatilidad al alza, Banco Azteca actualiza sus cotizaciones para hoy y se mantiene como la mejor opción: El precio del dólar en ventanilla se ubica en $16.90 pesos a la compra y se vende en $18.95 pesos.

Recuerda que puedes acudir a cualquiera de sus sucursales en un horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, los 365 días del año.

La razón principal por la que el precio del dólar cambia todos los días se debe a que, en la mayoría de los países hoy en día, el precio del dólar se define por un régimen de tipo de cambio flexible. Esto significa que el gobierno no fija el precio; lo decide el mercado, por lo que su precio sube o baja dependiendo de qué tanta gente lo quiera comprar o vender en ese momento.

¿Cuál es el precio del Euro y Dólar Canadiense?

En la misma institución, las otras divisas cotizan de la siguiente manera este jueves:



Euro: Se compra en $19.85 pesos y se vende en $22.35 pesos .

Se compra en y se vende en . Dólar Canadiense: Se compra en $12.10 pesos y se vende en $13.29 pesos.

Precio de la Plata Libertad hoy 20 de noviembre

Para los inversionistas en metales preciosos, la onza de Plata Libertad registra un precio de $957.00 pesos a la compra y $1,057.00 pesos a la venta.

¿Cuál es el precio del petróleo este jueves 20 de noviembre?

El mercado energético rebota este jueves. Los precios del petróleo suben impulsados por una reducción mayor a la esperada en las reservas de Estados Unidos y un repunte en los activos de riesgo. Además, el mercado reacciona a informes sobre la presión de EE.UU. para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

