¡Se cae el termómetro hasta los 4° C! Activan Alerta Amarilla en dos alcaldías de la CDMX por frío intenso

Con el termómetro cayendo hasta los 4 °C, dos alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), amanecerán bajo Alerta Amarilla, por lo que las autoridades piden no bajar la guardia: abrígate bien, protege a los más vulnerables y toma precauciones para evitar afectaciones por el frío intenso.

Activan Alerta Amarilla por frío intenso en estas tres alcaldías

Saca las cobijas más peluchonas porque el frío se viene con todo. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC, activaron la Alerta Amarilla en las alcaldías Magdalena Contreras (MLP) y Tlalpan (TLP) se encuentran bajo alerta por temperaturas mínimas de 4 a 6 °C, por lo que las autoridades de Protección Civil llaman a extremar precauciones.

La Alerta Amarilla por frío, emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, se activa cuando existe un pronóstico de temperaturas mínimas durante la madrugada y las primeras horas del día.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del viernes 21/11/2025 en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/AGKaFB5eIH — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 20, 2025

De acuerdo con la autoridad, este nivel de alerta índica un descenso térmico moderado que puede afectar la salud, especialmente de niñas y niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias.

¿Qué hacer cuando hace mucho frío en la CDMX?

Las autoridades recomiendan abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura y mantener a las mascotas resguardadas del frío.



Abrígate por capas: usa varias prendas para mantener el calor corporal; la primera capa debe ser de algodón o materiales que conserven la temperatura.

Cubre nariz y boca: esto ayuda a evitar que el aire frío entre directamente a los pulmones y reduce el riesgo de enfermedades respiratorias.

Evita cambios bruscos de temperatura: procura no salir de lugares calientes al frío de manera repentina, ya que esto puede debilitar tu sistema respiratorio.

Mantente hidratado y consume alimentos ricos en vitaminas: las frutas y verduras con vitamina C y A fortalecen defensas y ayudan a tu organismo a soportar mejor el clima.

Protege especialmente a grupos vulnerables: niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias deben mantenerse abrigados y evitar exposición prolongada al aire frío.

Estas medidas forman parte de la estrategia preventiva de la ciudad para reducir riesgos durante eventos de frío y proteger a la población.