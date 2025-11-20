Policías se desploman en pirámide humana durante desfile en Zacatecas; así captaron el momento

Durante el desfile conmemorativo del 20 de noviembre en Zacatecas, un grupo de policías protagonizó un accidente que quedó captado desde diferentes ángulos.

Los agentes de la Dirección de Policía Vial intentaban formar una pirámide humana sobre el techo de una patrulla, pero la formación se desplomó frente al palco de autoridades.

Desplome de policías tras formar una pirámide humana en Zacatecas

El incidente sucedió sobre la calle Hidalgo, justo frente al gobernador David Monreal y su gabinete, así como altos mandos militares y policiales.

Según los reportes, la caída se produjo cuando los policías perdieron el equilibrio debido a que la grúa de plataforma sobre la que se encontraban pasó un bache, provocando que la pirámide colapsara.

En las imágenes captadas desde distintos ángulos, se observa a los agentes caer de manera estrepitosa. Uno incluso realiza una marometa antes de impactar contra el pavimento, mientras que otros quedaron sobre el techo de la patrulla.

Policía vial de Zacatecas sufre golpes y raspones

Cinco agentes resultaron con golpes y raspones, aunque afortunadamente ninguno presentó lesiones de gravedad. Personal médico valoró a los policías en el lugar y descartó la necesidad de traslado hospitalario.

A pesar de la escena, el resto del desfile continuó sin contratiempos, y los asistentes pudieron disfrutar de las demás exhibiciones cívico-militares programadas para la jornada.

El video del desplome causó reacciones mixtas entre los asistentes y usuarios en redes sociales. Algunos lo tomaron con humor, destacando el accidente como el “momento incómodo”.

Las imágenes permiten ver distintos ángulos del momento exacto en que la pirámide se desmorona, incluso subieron clips en cámara lenta para apreciar el bochornoso momento.