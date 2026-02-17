¡Martes de llenar el tanque! ¿Subió o bajó? Checa el precio de la gasolina HOY 17 de febrero

Hoy es martes 17 de febrero de 2026, y la actividad en las calles está afectada por la contingencia ambiental. Con la semana laboral y escolar en plena marcha, el consumo de gasolina se convierte en uno de los gastos más fuertes para las familias mexicanas.

A diferencia de otros servicios, el precio de la gasolina no es fijo; varía de una estación a otra, incluso dentro de la misma colonia, lo que obliga a los conductores a ser estratégicos. No se trata solo de llenar el tanque, se trata de hacerlo en el lugar correcto para que cada litro rinda más.

Saber exactamente cuánto cuesta la gasolina hoy es vital para planificar tu ruta. ¿Te conviene cargar cerca de la oficina o mejor esperas a llegar a casa? Esa decisión puede ahorrarte varios pesos por litro. Por ello, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el reporte detallado y actualizado con los costos promedio a nivel nacional y en las zonas metropolitanas más importantes, basado en los datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

¿Cuál es el precio promedio del litro de gasolina en México hoy 17 de febrero de 2026?

Este martes, los precios promedio a nivel nacional presentan estabilidad, aunque con ligeras variaciones dependiendo de la logística de distribución en cada región:



Gasolina Regular (Magna): El combustible más utilizado por el parque vehicular mexicano promedia hoy $23.26 pesos por litro.

El combustible más utilizado por el parque vehicular mexicano promedia hoy por litro. Gasolina Premium: Para motores de alto rendimiento o turbocargados, el precio promedio es de $25.68 pesos por litro.

Para motores de alto rendimiento o turbocargados, el precio promedio es de por litro. Diésel: Fundamental para el transporte de carga y pasajeros, se ubica en un promedio de $26.28 pesos por litro.

Precio del gas natural vehicular hoy martes 17 de febrero de 2026

El GNV sigue siendo la alternativa económica para flotillas y taxis:



Mínimo: $10.99 pesos por litro.

$10.99 pesos por litro. Promedio: $12.60 pesos por litro.

$12.60 pesos por litro. Máximo: $14.49 pesos por litro.

Precios desglosados en las grandes metrópolis: CDMX, Edomex, Jalisco y Nuevo León

La demanda en las grandes urbes presiona los precios. Aquí te dejamos los costos estimados para que compares antes de cargar:



Ciudad de México (CDMX): En las 16 alcaldías capitalinas, la competencia entre gasolineras es feroz. La gasolina Regular promedia los $23.42 pesos . Si tu auto requiere Premium , el costo ronda los $25.76 pesos , mientras que el Diésel se encuentra en $26.04 pesos .

En las 16 alcaldías capitalinas, la competencia entre gasolineras es feroz. La gasolina promedia los . Si tu auto requiere , el costo ronda los , mientras que el se encuentra en . Estado de México (Edomex): En los municipios conurbados, donde miles se desplazan diariamente hacia la capital, la Regular cotiza en $23.54 pesos , la Premium baja ligeramente a $25.29 pesos y el Diésel alcanza los $25.85 pesos .

En los municipios conurbados, donde miles se desplazan diariamente hacia la capital, la cotiza en , la baja ligeramente a y el alcanza los . Jalisco: En Guadalajara y Zapopan, los precios suelen estar por encima de la media del centro del país. La Regular está en $23.66 pesos , la Premium en $26.21 pesos y el Diésel en $26.29 pesos .

En Guadalajara y Zapopan, los precios suelen estar por encima de la media del centro del país. La está en , la en y el en . Nuevo León: En la zona industrial de Monterrey, la Regular se ubica en $23.58 pesos. Sin embargo, la Premium registra uno de los costos más altos, cotizando en $27.12 pesos; el Diésel se mantiene en $25.97 pesos.

#MañaneraDelPueblo En seguimiento a la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, registramos un precio promedio nacional de la gasolina regular de $23.56 pesos por litro al 10 de febrero de 2026, destacando que más de 12 mil estaciones venden… pic.twitter.com/nhKPpP56xS — Profeco (@Profeco) February 16, 2026

¿Dónde cargar gasolina barato este martes?

El lugar geográfico determina el ahorro.



Lo barato: La franja fronteriza mantiene su atractivo gracias a los estímulos fiscales vigentes. En Ciudad Juárez, Chihuahua , es posible encontrar la Regular rondando los $22.25 pesos , un respiro para la economía local.

La franja fronteriza mantiene su atractivo gracias a los estímulos fiscales vigentes. En , es posible encontrar la rondando los , un respiro para la economía local. Lo caro: La ubicación y plusvalía afectan el costo final. En zonas exclusivas como San Pedro Garza García (NL) o la Zona Hotelera de Cancún, el litro de Premium puede dispararse hasta los $29.40 pesos.

Recomendación FIA: Recuerda que un mantenimiento adecuado, como tener las llantas con la presión correcta y el filtro de aire limpio, puede mejorar el rendimiento de tu combustible hasta en un 10%, sin importar el precio del día.

Además, la CAME exhorta a los conductores a cargar gasolina por la noche, para evitar contribuir a la contaminación que azota a la Ciudad de México.