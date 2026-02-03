Alerta sanitaria en Jalisco: 15 escuelas suspenden clases tras brote masivo de sarampión

El estado de Jalisco ha iniciado el año 2026 enfrentando una crisis de salud pública que ha escalado rápidamente en las primeras semanas de febrero. Ante el aumento exponencial de contagios por sarampión , las autoridades educativas y de salud han tomado la determinación de suspender actividades presenciales en al menos 15 planteles de educación básica.

La medida, implementada con carácter de urgencia, afecta principalmente a instituciones ubicadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). Entre los municipios más impactados por esta pausa escolar se encuentran la capital del estado, Guadalajara, así como Zapopan y San Pedro Tlaquepaque. El objetivo central de esta intervención es cortar la cadena de transmisión del virus y salvaguardar la integridad física de la comunidad estudiantil, un sector altamente vulnerable ante esta enfermedad viral.

Zona Metropolitana de Guadalajara: El epicentro nacional de la enfermedad

Las cifras reveladas son alarmantes y posicionan a la entidad como el epicentro del brote a nivel nacional durante este 2026. Según los reportes epidemiológicos más recientes, solo durante el mes de enero se registraron 829 casos confirmados en territorio jalisciense. Este repunte ha encendido las alarmas de los organismos sanitarios, superando ampliamente las proyecciones iniciales y obligando a un despliegue de brigadas de vacunación y vigilancia en las zonas de mayor incidencia.

La rapidez con la que se ha propagado el virus en el occidente del país sugiere una presión importante sobre el sistema de salud local. Expertos señalan que el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que existen , con un número básico de reproducción (R_0) significativamente alto, lo que explica la necesidad de medidas drásticas como el cierre de escuelas en áreas densamente pobladas.

Acciones preventivas en Jalisco tras brote de sarampión

La suspensión de clases no significa un cese a la educación, ya que se espera que los planteles afectados migren temporalmente al modelo de enseñanza a distancia mientras se realizan labores de desinfección y se verifica el estado de vacunación de los alumnos y el personal docente.

Las autoridades han exhortado a los padres de familia a:

Revisar las cartillas nacionales de salud para asegurar que los menores cuenten con el esquema completo de vacunación.

Acudir de inmediato a los centros de salud ante la presencia de síntomas como fiebre alta, tos, secreción nasal y las características manchas rojas en la piel (exantema).

Respetar el aislamiento preventivo en caso de haber estado en contacto con personas infectadas.

El panorama para Jalisco en este primer trimestre del año es desafiante. La coordinación entre los tres niveles de gobierno será crucial para contener este brote y evitar que la suspensión de clases se extienda a más municipios del estado o afecte el ciclo escolar de manera permanente.

