Crece la percepción de inseguridad en México: ¿Qué ciudades encabezan la lista?

En el cuatro trimestre de 2025, creció el sentimiento de inseguridad en México , sobre todo en ciudades como Uruapan, Michoacán, de acuerdo con datos que reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El 63.8% de la población consideró que era inseguro vivir en su ciudad, lo que representa un aumento de 2.1% en comparación con el mismo periodo de 2024.

Según los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, las ciudades con mayor percepción de inseguridad son:



Uruapan, Michoacán

Culiacán, Sinaloa

Ciudad Obregón, Sonora

Ecatepec, Estado de México

Irapuato, Guanajuato

Entre las mujeres es mayor la percepción de inseguridad, con un 69.4%, en comparación con el 57.1% reportado por los hombres, que consideran peligroso vivir en sus ciudades.

Un caso reciente que evidencia la falta de seguridad ocurrió en Culiacán, donde una joven identificada en redes como “La Nicholette” , fue privada de la libertad a plena luz del día, por sujetos que la subieron a un auto y desde ese momento, no se sabe nada de ella.

Mexicanos no ven el fin de la inseguridad

Como parte de los datos relevados por INEGI, destaca que 33.7% de la población considera que la delincuencia e inseguridad seguirán igual de mal en los próximos 12 meses, y un 25.6% afirma que la situación será peor.

Debido a esta ola de violencia que se vive en México, las personas tienen que modificar sus hábitos, por ejemplo, no llevan consigo joyas, grandes sumas de dinero y tarjetas de crédito, por el miedo a ser víctimas de los delincuentes.



42.5% no salen con objetos de valor

38.0% no permite que los menores de edad salgan solos

37.1% no sale de noche

23.9% no visita a parientes o amigos

También es importante destacar que los mexicanos se sienten inseguros principalmente cuando acuden a los cajeros automáticos ubicados en vía pública, pero también en la calle, en el transporte público y en las carreteras.

Los choferes de camiones de carga se enfrentan a la violencia que no termina en nuestro país, ya que hasta octubre del año pasado se habían registrado 8 mil 692 robos a transportistas , lo que equivale a un asalto cada hora.

La industria del transporte pierde cada año alrededor de siete mil millones de pesos, porque les roban la mercancía y los vehículos, sumando los costos por cubrir seguros y reparaciones, mientras las autoridades no pueden frenar la ola de inseguridad.

