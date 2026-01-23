Difunden nuevo video del secuestro de la tiktoker “La Nicholette” en Sinaloa; continúa su búsqueda

Un nuevo video sobre el secuestro de la tiktoker Nicole Pardo Molina , más conocida como “La Nicholette”, comenzó a circular en redes sociales, donde se puede ver con mayor claridad lo ocurrido aquel martes 20 de enero.

La joven influencer de 20 años fue privada de la libertad cerca de una plaza pública del fraccionamiento Isla Musala, en la ciudad de Nicole Pardo Molina,

Nuevo video del secuestro de "La Nicholette" en Sinaloa

En este nuevo video, se observa con mayor claridad el momento en que dos sujetos armados obligan a la joven a subir a un vehículo tipo sedán blanco, mientras ella se resiste con todas sus fuerzas.

A diferencia de las imágenes captadas por la Cybertruck lila que la propia Nicole conducía, este nuevo video permitiría identificar con mayor precisión a los presuntos responsables, quienes, de acuerdo con versiones extraoficiales, podrían estar relacionados con La Mayiza.

Como parte de la investigación, fuerzas de seguridad dieron a conocer que la creadora de contenido administraba la tienda “Nicholette Shop ”, donde vendía pulseras, lentes y ropa, entre los que se incluían gorras con referencia al exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera.

SINALOA LEAKS | Lic. Noé Ramírez informa: salen nuevos videos del caso Nicole Pardo "La Nicholette"



En las últimas horas comenzaron a circular nuevos videos relacionados con la privación de la libertad de la influencer Nicole Pardo, mejor conocida como "La Nicholette".

¿Quién es "La Nicholette"?

Nicole Pardo Molina cuenta con más de 110 mil seguidores en TikTok y 160 mil en Instagram, posicionándose como una influencer popular en Sinaloa, especialmente por su estilo de vida llamativo y su vehículo de alta gama color lila, con el que solía pasearse por Estados Unidos, así como zonas de Culiacán.

Además, es conocida como “La Muchacha del Salado”, por el corrido interpretado por Grupo Arriesgado en honor a la joven, lanzado en 2021 y que actualmente supera los 27 millones de reproducciones en YouTube.

De acuerdo con la Fiscalía, Nicole mide 1.62 metros, es de tez clara, complexión regular, cabello largo castaño claro y ojos café claros. El día de su secuestro vestía blusa morada, pantalón negro, huaraches negros y un moño negro.

Las investigaciones también señalan que la joven cuenta con doble nacionalidad y generaba contenido principalmente en TikTok, Instagram y Snapchat.

Avances en la búsqueda de la tiktoker de Sinaloa

Durante la conferencia mañanera del jueves 22 de enero, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa trabaja de manera coordinada con fuerzas federales para lograr la localización de la joven.

“Hay seguimiento a los vehículos involucrados y se informará de manera puntual hasta su recuperación”, aseguró el funcionario, subrayando que el caso fue atendido de forma inmediata tras la denuncia.