¿Cuántas personas hay en situación de calle en la CDMX?

En la radiante Ciudad de México (CDMX), hay un fenómeno que tristemente comienza a opacar algunas de sus calles, parques y avenidas. Son cientos de hombres y mujeres que viven una realidad desoladora: la falta de un hogar. Es la transitada Zona Rosa en la tradicional colonia Juárez.



Ahí, en cuanto amanece, se les observa despertándose entre cartones, plásticos y algunos trapos para alistarse y recorrer ciudad en búsqueda de alimento y algo que hacer. Son escenas que se repiten en toda la ciudad.

Según el conteo de personas en situación de calle de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso), en la capital, mil 124 personas se encuentran viviendo así, 86% son hombres y el resto mujeres.

¿En qué alcaldías hay más personas en situación de calle?

Las alcaldías donde hay más personas viviendo en la calle son Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc. Y es en esta última demarcación donde los vecinos advierten, no pueden más con este creciente fenómeno.

En Tlatelolco, por ejemplo, los habitantes cuentan que se ha vuelto complicado convivir con esta situación, pues, dicen, dejan basura, defecan en las calles, algunos roban el cableado y los amenazan constantemente.

“Nos hemos enfrentado a personas en situación de calle, nos han sacado tijeras, cuchillos, picahielos, cúters, entonces si ya roban a vecinos que van pasando, los amenazan ya es un verdadero peligro”, cuenta Blanca Patricia Gándara, vecina de la alcaldía Cuauhtémoc.

“El tema de población vulnerable, que ahora se ha venido acrecentando más, ahora ya es un tema de seguridad, puesto que la mayoría de las personas que vive en situación de calle consumen estupefacientes y aparte también son pacientes psiquiátricos, entonces es difícil tratar con ellos”, explica Jessica Campoverde, vecina de la misma demarcación.

Personas en situación de calle, un problema para los vecinos de la zona

Aunque los vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc no dejan de reconocer que estas personas viven situaciones complicadas y se enfrentan el drama de no tener hogar, advierten que como ciudadanos también tienen derechos y no son tomados en cuenta por la autoridad.

“Es lo que también decimos, los derechos humanos de ellos, son los que no se deben trastocar; los derechos de ellos terminan en donde empiezan nuestros derechos, pero la autoridad no los ve así tampoco”, dice Blanca Patricia Gándara.

Y mientras los habitantes de estas zonas, piden a autoridades de la alcaldía y del gobierno central que los volteen a ver. Jesús, como cientos de personas más, viven o sobreviven en las calles, unas por necesidad y otras porque, cuentan, así lo han querido.

“Me gusta estar en la calle, porque me agrada, desde morro nunca tuve casa, mi vida ya es así", menciona Jesús.