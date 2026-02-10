EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este 10 de febrero
¿Vas a salir a carretera este martes 10 de febrero? Consulta cómo va el tránsito y si hay bloqueos en la autopista o vía libre que planeas utilizar.
Este martes 10 de febrero de 2026, consulta el estado actual de las carreteras y autopistas de México, con el objetivo de que puedas anticipar cualquier contratiempo y planear mejor tus traslados por el país.
En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrecemos este seguimiento vial con datos oficiales proporcionados por Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional, para que viajes con mayor seguridad e información confiable.
Autopista cerrada en Oaxaca
Hay cierre parcial de circulación en la caseta de cobro número 79 en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, en el kilómetro 219+900.
#TomePrecauciones en #Oaxaca se registra cierre parcial de circulación por presencia de personas cerca de la Caseta de Cobro No. 79 Huitzo en el km 219+900 de la carretera Cuacnopalan - Oaxaca. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/4Y70j26lFH— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 10, 2026