EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este 10 de febrero

Este martes 10 de febrero de 2026, consulta el estado actual de las carreteras y autopistas de México, con el objetivo de que puedas anticipar cualquier contratiempo y planear mejor tus traslados por el país.

En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrecemos este seguimiento vial con datos oficiales proporcionados por Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional, para que viajes con mayor seguridad e información confiable.