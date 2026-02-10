Logo Inklusion Sitio accesible
EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este 10 de febrero

¿Vas a salir a carretera este martes 10 de febrero? Consulta cómo va el tránsito y si hay bloqueos en la autopista o vía libre que planeas utilizar.

Carreteras de México.
Así es como están las carreteras hoy. |X GN_Carreteras.
Escrito por:  César Contreras , Felipe Vera

Este martes 10 de febrero de 2026, consulta el estado actual de las carreteras y autopistas de México, con el objetivo de que puedas anticipar cualquier contratiempo y planear mejor tus traslados por el país.

En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrecemos este seguimiento vial con datos oficiales proporcionados por Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional, para que viajes con mayor seguridad e información confiable.

Autopista cerrada en Oaxaca

Hay cierre parcial de circulación en la caseta de cobro número 79 en la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, en el kilómetro 219+900.

