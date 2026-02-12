Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este jueves 12 de febrero?
¿Vas a salir a alguna de las carreteras de México? Antes consulta el monitoreo en vivo que te presentamos en FIA para saber si hay bloqueos o cierres.
Este jueves 12 de febrero de 2026, consulta el reporte actualizado sobre el estado de las carreteras y autopistas de México, y toma las precauciones necesarias antes de salir a circular en cualquier punto del país.
En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te compartimos el monitoreo en tiempo real con datos proporcionados por Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional, para que planifiques mejor tus traslados.
Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este jueves 12 de febrero?
Accidente en autopista a Cancún
Un accidente en la autopista Kantunil-Puerto Juárez en dirección a Cancún causa el cierre total a la circulación en el kilómetro 103+700, a la altura del municipio de San Antonio Chuc, en Yucatán.
Se brinda orientación a la ciudadanía para continuar por la #RutaAlterna en carretera Costera del Golfo. Maneje con precaución.— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 12, 2026