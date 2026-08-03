Bloqueos en carreteras de México EN VIVO hoy: Accidente de autobús en el Trébol del Arco Norte
¿Vas a transitar por carreteras de México? Consulta el reporte EN VIVO para que llegues a tiempo a tu destino
¿Vas a pasar por las carreteras de México? Revisa el minuto a minuto de todos los bloqueos, manifestaciones y percances en las vialidades nacionales.
En Azteca Noticias te damos el reporte EN VIVO para que llegues a tiempo y a salvo a tu lugar de destino.
EN VIVO Bloqueos carreteras hoy 3 de agosto: ¿Qué pasa en las autopistas de México?
Accidente en el Circuito Exterior Mexiquense hacia Cuautitlán Izcalli
Se registra tránsito lento con afectaciones de hasta 8 kilómetros de asentamiento vial en el km 10 del Circuito Exterior Mexiquense, antes de llegar a la caseta con dirección a Cuautitlán Izcalli.
La congestión es generada por un accidente vial en la zona, donde ya laboran unidades y servicios de emergencia. Reduzca la velocidad y extreme precauciones al transitar por el tramo.
Accidente en el Trébol del Arco Norte
La mañana de este lunes se registró la volcadura de un autobús de pasajeros en el Trébol del Arco Norte, dentro del municipio de Atlacomulco, Estado de México.
De manera coordinada, cuerpos de emergencia y servicios de rescate acudieron al sitio para brindar atención médica a los afectados e iniciar las labores para retirar la unidad de la vía.
Cierre total en la carretera México-Tuxpan en Hidalgo por presencia de manifestantes
Se registra un cierre total de circulación en la carretera México-Tuxpan, a la altura del km 120+800, en el estado de Hidalgo, debido a la presencia de personas manifestándose en la vía.
Accidente vial en Macrolibramiento- Querétaro
Se registra un cierre a la circulación en la carretera Macrolibramiento Palmillas-Apaseo el Grande, en el municipio de El Salitrillo, Querétaro, con dirección a Apaseo el Grande, debido a la atención de un accidente vial.
Accidente en la México-Puebla
Un tráiler cargado con papel industrial volcó sobre la carretera federal México-Puebla, a la altura del municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México.
La caída del pesado cargamento mantiene afectada la circulación en la zona, donde ya laboran cuerpos de emergencia y servicios de grúa para retirar la unidad y reabrir el paso.
Cierre en la Córdoba - Veracruz
Se registra un cierre parcial de circulación en la autopista Córdoba - Veracruz, a la altura del kilómetro 94 con dirección a Veracruz.
En la zona continúa la reducción de carriles debido a la atención de un accidente por choque contra ganado.