¿'Gasolinazo’ a inicios de mes? Este es el precio de la gasolina en México para agosto 2026

¡No te quedes sin combustible! El litro de la gasolina en México comienza un nuevo mes registrando variaciones importantes en su costo en distintas regiones del país; te compartimos el precio del litro de Magna, Premium y Diésel para este 3 de agosto 2026.

Desde hace unas semanas el precio de la gasolina Premium se ubica por arriba de los 29 pesos el litro; te compartimos la lista de costos por estado.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México en agosto 2026?

Gasolina Regular precio por litro: 23.70 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.52 pesos.

Diésel por litro: 27.04 pesos.

Recuerda que el precio de la gasolina podría variar dependiendo del establecimiento y zona a la que acudas a cargar combustible.

Precio del gas natural para este 3 de agosto 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos.

Promedio por litro: 12.60 pesos.

Máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX HOY 3 de agosto 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.80 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.70 pesos.

Diésel por litro: 26.98 pesos.

Precio de gasolina en Edomex este 3 de agosto 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.66 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.07 pesos.

Diésel por litro: 26.76 pesos.

Precio de gasolina en Jalisco para agosto 2026

El precio de la gasolina en Guadalajara registró cambios importantes para el primer lunes de agosto 2026.



Gasolina Regular precio por litro: 23.97 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.31 pesos.

Diésel por litro: 27.14 pesos.

Precio del litro de gasolina en Monterrey HOY 3 de agosto 2026

El precio de la gasolina en Monterrey registró cambios importantes para la primera semana de agosto 2026, pero ¿a cuánto sale llenar el tanque en Nuevo León?



Gasolina Regular precio por litro: 24.08 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.52 pesos.

Diésel por litro: 27.06 pesos.

¿A cuánto está el litro de gasolina en Tabasco HOY?

Gasolina Regular precio por litro: 23.71 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.03 pesos.

Diésel por litro: 26.67 pesos.

Precio de gasolina en Guerrero hoy 3 agosto 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.75 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.57 pesos.

Diésel por litro: 26.94 pesos.

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

El Estado de México ( Edomex ), es una de las zonas en la que el precio de la gasolina regular es más barato, ubicándose en $23.66 pesos por litro , seguido del Tabasco en $23.71 pesos y Guerrero en $23.75 pesos el litro.

La región con el precio más alto de la gasolina en México

Por el contrario, Monterrey, es el lugar más caro, cotizando en 24.08 pesos el litro , seguido de Jalisco con 23.97 el litro de gasolina regular.

¿A cuánto sale llenar el tanque en México durante agosto?

¡Atención, mexicanos! Se estima que llenar el tanque en México con gasolina Magna oscila entre los $947.60 pesos por 40 litros , mientras que llenarlo con gasolina Premium se ubica entre los $1,140.40 pesos por 40 litros.

Por otro lado, los vehículos con 60 litros disponibles en el tanque podrían pagar $1,421.40 pesos por gasolina magna y $1,710.60 por gasolina Premium.