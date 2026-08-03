¿A cuánto está el dólar en México? Así amanece el tipo de cambio para la primera semana de agosto 2026

¿Te conviene cambiar dinero? El precio del dólar estadounidense continuó debilitándose para la primera semana de agosto 2026, alejándose de los 18 pesos; te compartimos el tipo de cambio en México para el primer lunes del mes.

¿A cuánto está el dólar en México agosto 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.00 pesos la compra y se vende en $17.99 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este lunes 3 de agosto 2026.

La moneda estadounidense se debilita debido al optimismo sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán, lo que provocó una fuerte caída en los precios del petróleo y atenuó los temores inflacionarios y las expectativas de tasas de interés elevadas prolongadas.

Precio del dólar sigue abajo de los 18 pesos en México|BANCO AZTECA

Precio del dólar en Tijuana hoy 3 de agosto 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.80 pesos la compra y en $17.05 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para agosto 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.55 pesos la compra y se vende a $13.39 peso mexicanos en ventanilla bancaria durante el último miércoles del séptimo mes del año.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

Dólar canadiense se acerca a los 14 pesos en México|BANCO AZTECA

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 3 de agosto 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este lunes 3 de agosto 2026 en 67 mil 767 pesos por unidad, registrando una importante baja de 1.15% en comparación con su último cierre. Se mantuvo a la baja por dos días consecutivos.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 084 mil 465 pesos por unidad.

Bitcoin comienza la semana a la baja|GOOGLE

¿Cuál es el precio del petróleo para este lunes 3 de agosto 2026?

El precio del petróleo se desplomó más de 4 dólares por barril, después de que el presidente estadounidense Donald Trump desistiera de un nuevo ataque contra Irán mientras buscaba un acuerdo rápido que detuviera las ambiciones nucleares de Teherán y reabriera el estrecho de Ormuz.

