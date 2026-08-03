¡Sueldo de hasta 35 mil pesos! Vive y trabaja legalmente en Estados Unidos; calendario de reclutamiento y vacantes en agosto

Trabajar legalmente en Estados Unidos con un sueldo de hasta 35 mil pesos vuelve a abrir una oportunidad para mexicanos durante agosto. El Servicio Nacional de Empleo (SNE) tiene programadas nuevas jornadas de reclutamiento de trabajo para personas con experiencia en actividades del campo que buscan vacantes temporales en ese país.

La oportunidad está dirigida a trabajadores que puedan desempeñarse en el cultivo y cosecha de tomate; aunque habrá encuentros presenciales en distintas fechas de agosto, los interesados pueden comenzar su registro desde cualquier estado del país y realizar la entrevista de manera virtual, por lo que no es necesario vivir en las entidades donde se desarrollarán las jornadas.

¿Cuándo son los reclutamientos para trabajar en Estados Unidos durante agosto?

El calendario comienza en Veracruz, donde el SNE realizará una jornada presencial el 6 de agosto; para participar será necesario postularse a más tardar el día 3.

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Después llegará el turno de Guerrero, con reclutamiento presencial programado para el 18 de agosto y registro disponible hasta el 14 . La tercera fecha será en Oaxaca el 20 de agosto, aunque en este caso los aspirantes tendrán como límite el día 17 para postularse.

De esta manera, el calendario queda así:



Veracruz: jornada el 6 de agosto | postulación hasta el 3.

Guerrero: jornada el 18 de agosto | postulación hasta el 14.

Oaxaca: jornada el 20 de agosto | postulación hasta el 17.

¿Qué requisitos piden a los mexicanos para conseguir una de las vacantes?

Para participar no se requiere un nivel académico avanzado; la convocatoria establece primaria como escolaridad mínima , además de entre seis meses y un año de experiencia como trabajador agrícola.

Entre los conocimientos solicitados aparecen la cosecha de tomates redondos, uva y roma; también se requiere experiencia en limpieza del campo, colocación y retiro de estacas, manejo de plástico utilizado en los cultivos y selección de diferentes variedades de tomate. No se solicita el dominio de algún idioma.

¿Qué ofrece el trabajo y cómo iniciar el proceso desde tu estado?

Las actividades serán de tiempo completo, con un horario señalado de 08:00 a 16:00 horas algunos días ; entre los beneficios aparecen transporte, seguridad social pública y un contrato por tiempo determinado.

Si estás interesado pero no vives en Veracruz, Guerrero u Oaxaca, todavía puedes participar; los mexicanos pueden comenzar el proceso desde cualquier entidad y realizar la entrevista virtualmente; posteriormente, el seguimiento puede continuar en la oficina del Servicio Nacional de Empleo correspondiente a su lugar de residencia.

Así, las jornadas presenciales de agosto funcionan como nuevas fechas dentro del proceso de reclutamiento para quienes buscan trabajo legal en Estados Unidos, pero no limitan la oportunidad únicamente a quienes viven en esos tres estados.