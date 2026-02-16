Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este lunes 16 de febrero?

El inicio de una nueva semana laboral exige una planeación estratégica para quienes transitan por las diversas rutas del país. Este lunes 16 de febrero de 2026, monitorear el estado de las principales autopistas y carreteras de México es fundamental para garantizar que el flujo de mercancías y el traslado de personas se realice de manera eficiente por todo el territorio nacional.

A través de este espacio, te ofrecemos una cobertura en vivo y minuto a minuto sobre el panorama que presentan las autopistas de México. Aquí te informaremos de manera oportuna sobre cualquier incidencia, reporte vial relevante o tramos con circulación fluida, con el objetivo de que cuentes con las herramientas necesarias para optimizar tus trayectos durante este arranque de jornada.