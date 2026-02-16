Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este lunes 16 de febrero?
¿Lunes de caos vial? Mantente informado sobre el tráfico o bloqueos en carreteras hoy 16 de febrero; te presentamos el reporte minuto a minuto de las principales autopistas de México.
El inicio de una nueva semana laboral exige una planeación estratégica para quienes transitan por las diversas rutas del país. Este lunes 16 de febrero de 2026, monitorear el estado de las principales autopistas y carreteras de México es fundamental para garantizar que el flujo de mercancías y el traslado de personas se realice de manera eficiente por todo el territorio nacional.
A través de este espacio, te ofrecemos una cobertura en vivo y minuto a minuto sobre el panorama que presentan las autopistas de México. Aquí te informaremos de manera oportuna sobre cualquier incidencia, reporte vial relevante o tramos con circulación fluida, con el objetivo de que cuentes con las herramientas necesarias para optimizar tus trayectos durante este arranque de jornada.
EN VIVO Bloqueos carreteras hoy lunes 16 de febrero: ¿Qué pasa en las autopistas de México?
Caravana de migrantes pasa por el Libramiento Chilpancingo
Toma previsiones: Libramiento Chilpancingo registra carga vehicular por caravana de manifestantes avanzando sobre el Boulevard Vicente Guerrero, hacia el Parador del Marqués (fuera de la cobertura de CAPUFE).
Trabajadores de Guerrero toman caseta de Palo Blanco en la Autopista del Sol
Toma previsiones: Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero toman la caseta de cobro de Palo Blanco en la Autopista del Sol en protesta por el retraso en pagos de quincenas
Cierre parcial en la México-Puebla, ambas direcciones
Toma previsiones: En el km 70 se registra reducción de carriles en ambos sentidos de la autopista México-Pueblo, por atención de accidente (choque contra muro central). Maneja con precaución.
Tráfico en la México-Cuernavaca
Atención: Hay cierre parcial de circulación en la México-Cuernavaca, concretamente en el km 45, dirección a CDMX. Reducción de carriles por atención de incidente (camioneta pick up con falla mecánica). Maneja con precaución.
Cierres en la carretera Xalapa-Veracruz
Se registra cierre parcial de circulación por un accidente cerca del km 089+200 de la carretera Xalapa-Veracruz. Toma previsiones por cierre de circulación.
