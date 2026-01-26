Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este lunes 26 de enero?

Este lunes 26 de enero de 2026, miles de automovilistas y transportistas enfrentan una jornada complicada en la red carretera nacional. Entre obras de mantenimiento, accidentes y manifestaciones , la movilidad en los accesos a la Ciudad de México y principales vías del país presenta afectaciones importantes.

En Fuerza Informativa Azteca monitoreamos en tiempo real los reportes oficiales de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras para que planees tu ruta.

