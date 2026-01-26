Bloqueos en carreteras EN VIVO hoy: ¿Qué pasa en las autopistas de México este lunes 26 de enero?
¿Vas a salir a carretera? Consulta el reporte EN VIVO de este lunes 26 de enero. Mientras transportistas suspendieron el bloqueo en Ecatepec, se registran complicaciones en otras vías.
Este lunes 26 de enero de 2026, miles de automovilistas y transportistas enfrentan una jornada complicada en la red carretera nacional. Entre obras de mantenimiento, accidentes y manifestaciones , la movilidad en los accesos a la Ciudad de México y principales vías del país presenta afectaciones importantes.
En Fuerza Informativa Azteca monitoreamos en tiempo real los reportes oficiales de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras para que planees tu ruta.
EN VIVO: Reporte vial y bloqueos en carreteras de México este lunes 26 de enero
Obras y labores de mantenimiento en Cuernavaca-Acapulco
¡Atención! La autopista Cuernavaca - Acapulco, km 121, dirección Cuernavaca, presenta una reducción de carriles por labores de mantenimiento. Maneja con precaución.
Carga vehicular en la México-Querétaro
¡Tómalo en cuenta! La autopista registra carga vehicular en dirección CDMX por labores de mantenimiento en los carriles laterales (no a cargo de CAPUFE). Toma tus precauciones.
SUSPENDIDO bloqueo en Ecatepec
¡Buenas noticias para quienes circulan por la México-Pachuca y Vía Morelos! Los transportistas y comerciantes que habían amenazado con cerrar vialidades hoy en Ecatepec suspendieron la protesta tras llegar a un acuerdo con el gobierno del Estado de México durante la madrugada. La circulación fluye, aunque con la carga habitual de lunes.
Reporte del clima en carreteras
La Guardia Nacional alerta sobre bancos de niebla en la autopista México-Toluca y en la zona de Cumbres de Maltrata (Puebla-Veracruz). Se recomienda encender luces y disminuir la velocidad.