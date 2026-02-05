Tráfico y bloqueos en la carretera México-Puebla hoy EN VIVO: ¿Qué pasa en la autopista este 5 de febrero?
Sigue el reporte minuto a minuto de la Autopista México-Puebla. Accidentes, reducción de carriles y estatus de la Caseta San Marcos este jueves 5 de febrero.
Este jueves 5 de febrero, la autopista México-Puebla registra su flujo habitual de día laborable, sumado a la carga de transporte de carga que busca conectar el centro con el sureste del país. Aunque el día feriado oficial fue el lunes, hoy se conmemora el aniversario exacto de la Constitución, por lo que no se descartan movilizaciones sociales o peregrinaciones que puedan afectar la vialidad.
En este espacio actualizaremos en tiempo real cualquier accidente, bloqueo o cierre parcial reportado por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional.
¿Cómo va la México-Puebla? Accidente genera tráfico
Viaja con paciencia y tiempo. CAPUFE informa que hay carga vehicular en el kilómetro 112, dirección a Puebla. "El accidente ha sido atendido. Sin embargo, en la zona se registra carga vehicular", señala.
🟠 CARGA VEHICULAR 🟠#AutMéxicoPuebla, km 112, dirección Puebla. El accidente ha sido atendido. Sin embargo, en la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) February 5, 2026
Accidente provoca cierre parcial en el km 112
Atención: CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN.
Hay reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance), por lo que hay tráfico intenso en el kilómetro 112.
🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoPuebla, km 112, dirección Puebla. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) February 5, 2026
Carga vehicular con dirección a CDMX
Buenos días, #AutMéxicoPuebla, km 19, dirección CDMX. Registra carga vehicular, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.— CAPUFE (@CAPUFE) February 5, 2026