Tráfico y bloqueos en la carretera México-Puebla hoy EN VIVO: ¿Qué pasa en la autopista este 5 de febrero?

Este jueves 5 de febrero, la autopista México-Puebla registra su flujo habitual de día laborable, sumado a la carga de transporte de carga que busca conectar el centro con el sureste del país. Aunque el día feriado oficial fue el lunes, hoy se conmemora el aniversario exacto de la Constitución, por lo que no se descartan movilizaciones sociales o peregrinaciones que puedan afectar la vialidad.

En este espacio actualizaremos en tiempo real cualquier accidente, bloqueo o cierre parcial reportado por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional.