EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este viernes 6 de marzo

Llegó el fin de semana y el tràfico en las principales vías que conectan al país comienza a notarse desde temprano. Este viernes 6 de marzo, te mantenemos informado en tiempo real sobre las condiciones de las carreteras y autopistas de México para que inicies tu viaje de forma segura y evites quedarte atorado.

A través de este minuto a minuto alimentado con información de los canales oficiales de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras, encontrarás las actualizaciones al instante sobre bloqueos, accidentes, condiciones climáticas o carga vehicular en las plazas de cobro más concurridas.

