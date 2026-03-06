EN VIVO: ¿Hay bloqueos en carreteras hoy? Cierres y tráfico en autopistas de México este viernes 6 de marzo
¡Que el tráfico no arruine tu fin de semana! Sigue nuestro minuto a minuto con los reportes oficiales de CAPUFE y Guardia Nacional sobre cierres y accidentes en las autopistas del país este viernes.
Llegó el fin de semana y el tràfico en las principales vías que conectan al país comienza a notarse desde temprano. Este viernes 6 de marzo, te mantenemos informado en tiempo real sobre las condiciones de las carreteras y autopistas de México para que inicies tu viaje de forma segura y evites quedarte atorado.
A través de este minuto a minuto alimentado con información de los canales oficiales de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y la Guardia Nacional Carreteras, encontrarás las actualizaciones al instante sobre bloqueos, accidentes, condiciones climáticas o carga vehicular en las plazas de cobro más concurridas.
Autopista Cuernavaca-Acapulco
En la autopista Cuernavaca-Acapulco, km 97, dirección Cuernavaca hay reducción de carriles por labores de mantenimiento, sin reporte de incidentes. En la zona se registra carga vehicular.
Reducción de carriles en Autopista México-Puebla
¡Toma precauciones! Hay cierre parcial de circulación en la autopista México-Querétaro, en el kilómetro 53, dirección Puebla. Esto, a causa de un accidente.
Autopista México-Querétaro
En la autopista México-Querétaro, kilómetro 33, dirección Ciudad de México, se registra tráfico por labores de mantenimiento en los carriles laterales.
Cierre parcial en Campeche
En Campeche continúa cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 012+800, de la carretera Cd. del Carmen-Campeche.
Autopista México-Puebla
Autopista México-Puebla presenta reducción de carriles en ambos sentidos por atención de accidente (choque contra muro central). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.
Cierre parcial en Veracruz
Tome precauciones en Veracruz se registra cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 028+500, de la carretera Teziutlán-Nautla. Atienda indicación vial.
Cierre parcial de circulación en autopista Acayucan
Autopista Acayucan - Cosoleacaque, km 24, dirección Cosoleacaque. Reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica).