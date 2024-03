Otoniel Martínez va por su tercer día del reto de vivir sin agua; esto pasa en vivo

Otoniel Martínez, conductor de TV Azteca, continúa su desafiante experimento “Día Cero”, donde vive sin acceso a agua durante cinco días. En este tercer día, te presentamos cómo ha evolucionado su experiencia y cómo ha adaptado sus actividades cotidianas a esta nueva realidad.

Así va Otoniel Martínez en el tercer día del reto de vivir sin agua

Cambios físicos:

Sensación de sequedad: La falta de agua se ha hecho más evidente, especialmente en la boca y la piel.

La falta de agua se ha hecho más evidente, especialmente en la boca y la piel. Fatiga: La deshidratación ha comenzado a afectar su nivel de energía.

La deshidratación ha comenzado a afectar su nivel de energía. Dolor de cabeza: Otoniel ha experimentado algunas molestias leves en la cabeza.

Adaptación a la rutina:

Comida: Ha optado por alimentos que requieren poca agua para su preparación y consumo.

Ha optado por alimentos que requieren poca agua para su preparación y consumo. Higiene: Utiliza toallitas húmedas para asearse y ha reducido al máximo el uso de papel higiénico.

Utiliza toallitas húmedas para asearse y ha reducido al máximo el uso de papel higiénico. Utensilios: Lava los platos con la menor cantidad de agua posible y prioriza el uso de vasos reutilizables.

Otoniel ha tomado conciencia de la importancia del agua en cada aspecto de la vida. Destaca la necesidad de un cambio en nuestros hábitos para cuidar este recurso vital.

La especialista en cuidado del #MedioAmbiente, Charlotte Brum Bezié, de Proyecto Ecoamixes y creadora de @noseaswaste, le enseñó a @_otomartinez a hacer un baño seco para evitar malos olores, no vomitar y así no deshidratarse.#DíaCeroConOto https://t.co/v9Po1uInLc pic.twitter.com/2EsylIe5pq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 16, 2024

¿En qué consiste el reto de vivir sin agua?

Otoniel cumple un reto de 5 días sin acceso al agua, poniendo a prueba la resistencia de su cuerpo y su mente. Hoy sábado 16 de marzo cumple su tercer día en este experimento que sin duda ha dejado mucho espacio a la reflexión sobre el uso y cuidado de este líquido.

Durante este experimento, el conductor ha recibido distintas visitas e incluso ha sido monitoreado por especialistas para que mientras está cumpliendo el reto, esto no vaya a afectar a su salud de manera grave. Se pide a quienes observan que no lo intenten en casa y que esto no es una invitación para hacer lo mismo, sino que es de reflexión para el cuidado del agua.

¿Cuántos días puede vivir el ser humano sin beber agua?

Nuestro cuerpo funciona como un mecanismo delicado que depende de un preciso balance de líquidos. Si este equilibrio se rompe por la pérdida excesiva de agua, surge la deshidratación. Esta condición, si no se trata adecuadamente, puede tener graves consecuencias para nuestra salud.

Imaginemos a alguien en un desierto sin agua potable. En este entorno hostil, la supervivencia depende de la capacidad del cuerpo para resistir la privación total del líquido.

En climas templados, la capacidad de supervivencia aumenta. Una persona podría resistir hasta tres días sin agua. Sin embargo, incluso en este escenario menos severo, las consecuencias para la salud son graves.