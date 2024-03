Otoniel Martínez comienza el reto de vivir sin agua; esto pasa en el día 1 en vivo

¿Se puede resistir hasta 120 horas?, ¿cómo? Otoniel Martínez, uno de los periodistas más queridos por los televidentes desde que se unió a la familia de Fuerza Informativa Azteca (FIA) pondrá a prueba la resistencia de su cuerpo y pasará cinco días sin una gota del líquido vital esto con la finalidad de mostrar cómo sería vivir sin agua. ¡No te pierdas la transmisión continua a través de nuestras plataformas!

El agua es el componente principal de nuestro organismo, representando alrededor del 60% de nuestro peso corporal. Es fundamental para regular la temperatura, transportar nutrientes, eliminar toxinas y lubricar las articulaciones, entre otras muchas funciones.

Así va Otoniel Martínez en el primer día del reto de vivir sin agua

El también conductor se ha instalado en lo que será su casa por las próximas 120 horas, donde no tendrá acceso al agua mientras es observado las 24 horas por quienes deseen saber cómo es vivir sin el vital líquido. No olvidar que este es un experimento totalmente controlado y al momento que Otoniel Martínez no pueda continuar con ello, se va a interrumpir todo.

¿En qué consiste el reto de vivir sin agua?

Otoniel Martínez pondrá a prueba la resistencia de su cuerpo y pasará cinco días sin una gota del líquido vital. Consiste en continuar sus actividades laborales y cotidianas, pero sin tener acceso a agua para todas sus actividades.

Es importante recordar a quienes sigan de cerca este experimento que este está regulado con especialistas y doctores que constantemente monitorean la salud del también conductor y que para nada se recomienda hacerlo en casa. Bajo ninguna circunstancia, ya que este trabajo solo es para mostrar lo que podría suceder, pero está siendo controlado.

¿Cuántos días puede vivir el ser humano sin beber agua?

Beber agua no es un capricho, es una necesidad vital para el ser humano. Así lo recuerda Aquae Fundación, al advertir que si bien podemos sobrevivir entre 3 y 5 días sin este líquido esencial, a partir de ese punto nuestro cuerpo sería incapaz de realizar sus funciones básicas.

¿Qué sucede cuando no bebemos suficiente agua?



La deshidratación se produce cuando perdemos más agua de la que ingerimos, alterando el equilibrio de líquidos en el cuerpo. Esta condición, si no se atiende adecuadamente, puede tener graves consecuencias para nuestra salud.

Efectos de la deshidratación en el organismo: