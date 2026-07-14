Cerrarán todas las preinscripciones para preescolar y primaria en CDMX en esta fecha tras el límite de registro extemporáneo

Si aún no has realizado el trámite de ingreso de tus hijos a preescolar o a primer grado de primaria en la Ciudad de México (CDMX) todavía estás a tiempo. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) abrió el periodo de preinscripciones extemporáneas para el ciclo escolar 2026-2027, dirigido a quienes no pudieron registrarse durante la convocatoria de enero y febrero.

Sin embargo, el registro estará abierto pocos días, por lo que madres, padres y tutores deberán completar el trámite antes de que cierre el sistema.

¿Cuál es la fecha límite para las preinscripciones extemporáneas en CDMX?

La AEFCM informó que el miércoles 8 de julio comenzó el registro extemporáneo para los niveles de preescolar y 1º de primaria, y el trámite permanecerá hasta el jueves 16 de julio.

Después de esa fecha, el sistema dejará de recibir solicitudes para estos niveles educativos, por lo que quienes aún no han inscrito a sus hijos deberán aprovechar estos últimos días para realizar el proceso.

Esta etapa está dirigida exclusivamente a quienes no se inscribieron en el periodo ordinario de preinscripciones y buscan un lugar disponible para el próximo ciclo escolar 2026-2027.

Atención, madres y padres de familia: Mañana inicia el periodo de preinscripciones extemporáneas para preescolar y 1º de primaria en la Ciudad de México.



Conoce los requitos en la página de la #AEFCM: https://t.co/n7KJNrlcBh



Fecha límite: Jueves 16 de julio



Si requieres más… pic.twitter.com/DppTIx06xC — SEP México (@SEP_mx) July 7, 2026

Pasos para hacer la preinscripción extemporánea para preescolar y primaria

El registro se realiza completamente en línea a través del sitio de la AEFCM, el cual podría registrar fallas en caso de que se sature el sistema.

Antes de comenzar, las autoridades recomiendan tener a la mano la CURP del aspirante, ya que es un requisito indispensable. En caso de no conocerla, el mismo portal ofrece una opción para consultarla.

Una vez dentro del sistema, los padres o tutores deberán:



Revisar el catálogo de escuelas para conocer los planteles con lugares disponibles o cercanos a su domicilio.

Seleccionar la opción "Preinscripciones extemporáneas”.

Capturar los datos del alumno.

Guardar el comprobante del registro.

Si anteriormente se realizó un trámite y se perdió el folio, el sistema también permite recuperar el comprobante utilizando el correo electrónico registrado.

¿Qué hacer si la página de preinscripciones no funciona?

Debido a la alta demanda durante los últimos días del registro, es posible que el portal presente saturación o tarde en cargar.

Si esto ocurre, la AEFCM recomienda intentar ingresar nuevamente después de unos minutos o realizar el trámite en horarios con menor afluencia. En caso de requerir ayuda, también pueden comunicarse al 079. Además, están disponibles los siguientes canales:

