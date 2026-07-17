¿Por qué no suena la alerta sísmica en Chiapas, Tabasco y Campeche, y dónde están los sensores?

El día de hoy ocurrió un sismo en Chiapas de magnitud 7.4 que derivíó en la emisión de una alerta por tsunami, misma que se retiro momentos después por las propias autoridades y con ello surgió la duda de por qué no suena la alerta sísmica en ese estado, así como en Tabasco y Campeche.

¿Por qué no sonó la alerta sísmica en Chiapas?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) tiene sus sensores en las regiones sísmicas de subducción de la Placa de Cocos y el sur del Eje Neovolcánico Transversal, que abarcan los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla y Oaxaca.

No cuentan con sensores ni con la infraestructura de difusión de SASMEX, por lo cual la alerta no suena en esas regiones. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) sí tiene cobertura en todo el país para informar sobre los sismos, pero esa función es distinta a la de emitir una alerta temprana preventiva.

¿Dónde sí suena la alerta sísmica?

Como tal el aviso de alerta sísmica por radio, tiene cobertura solo en algunas ciudades mismas que son parte del sistema, y está ubicada en la Ciudad de México, Chilpancingo, Acapulco, Oaxaca, Morelos y Puebla.

El Servicio Sismológico Nacional informa de manera oportuna y precisa sobre las características de los sismos ocurridos en México; estos datos incluyen la fecha y hora de origen, así como sus parámetros principales: magnitud, coordenadas geográficas del epicentro, localización y profundidad. Los registros sísmicos llegan al centro de monitoreo del SMN a la brevedad.