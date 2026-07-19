Oración de hoy para tener unas buenas vacaciones: La plegaria para pedirle a Dios por un viaje seguro este 20 de julio

Llega la temporada de vacaciones y miles de familias preparan sus maletas para disfrutar unos días de esparcimiento. Durante estos momentos de alegría, los creyentes buscan también la tranquilidad espiritual antes de emprender su viaje. Por ello, la oración de hoy 20 de julio busca que Dios pueda ofrecer seguridad y confianza a los turistas en carretera, a quienes suben a un avión o a quienes simplemente descansan en casa.

Oración para hoy 20 de julio

A continuación, compartimos una plegaria ideal para recitar antes de comenzar el periodo vacacional:

“Señor Dios todopoderoso, te doy gracias por este tiempo de descanso que me concedes. Te pido que guíes mis pasos y los de mi familia durante estas vacaciones. Aleja de nuestro camino cualquier peligro, accidente o dificultad. Permítenos disfrutar de la belleza de tu creación y renovar nuestras fuerzas físicas y espirituales. Danos paciencia y amor para convivir en armonía. Bendice a quienes hacen posible nuestro viaje y a las personas que encontraremos en nuestro destino. Que regresemos a nuestro hogar con bien, llenos de alegría y paz. Amén”.

Consejos espirituales para disfrutar de las vacaciones en familia

Además de rezar, los viajeros aplican acciones concretas para asegurar unas vacaciones felices. Dios otorga su protección, pero las personas deben asumir la responsabilidad de actuar con precaución.

Revisar el vehículo antes de salir, respetar las señales de tránsito y planificar el itinerario evitan sorpresas desagradables durante estos tiempos de descanso.

Santoral hoy 20 de julio

La Iglesia Católica celebra este día a varias figuras importantes de su historia. Destaca la conmemoración de San Elías, un profeta del Antiguo Testamento que defendió con fervor la fe en el Dios único frente a los cultos paganos. Su vida inspira a los creyentes a mantener la firmeza en sus convicciones religiosas.

Asimismo, el calendario litúrgico recuerda a San Apolinar, obispo y mártir, quien fundó la iglesia en Rávena, Italia, y sufrió persecuciones por predicar el Evangelio con valentía. Los creyentes también honran a Santa Margarita de Antioquía, una virgen y mártir muy venerada desde la Edad Media.

